Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kefaret dizisi oyuncuları

Kısa süre içinde sosyal medyada büyük beğeni toplayan Kefaret dizisi tanıtımında daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.



Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un başrollerini paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.