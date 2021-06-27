Kefaret dizisi bu akşam neden yok, bitti mi? Kefaret yeni bölümü merak konusu oldu

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.



Kefaret dizisinin yayın tarihinde değişikliğe gidildi. Pazar günleri izleyicilerle buluşan Kefaret dizisinin yeni bölümü bu nedenle 27 Haziran tarihli yayın akışında yer almıyor. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizinin takipçileri yayınlanan tanıtımla bilgilendirildi.



Kefaret dizisi 1 Temmuz'dan itibaren Perşembe akşamları saat 20:00'de Fox Tv'de olacak.



SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.

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