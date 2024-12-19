‘Kedi kadın’ kendinden 27 yaş genç nişanlısıyla gecelerde

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İlginç yaşam hikâyesi ve yıllar boyunca yaptırdığı estetik operasyonlarla kendini tanınmaz hale getirmesiyle tanınan “Kedi kadın” lakaplı Jocelyn Wildenstein, 2000’lerin başından beri nişanlı olduğu, kendisinden 27 yaş küçük Fransız tasarımcı Lloyd Klein’la romantik bir gece geçirdi.
"KEDİ KADIN" YİNE ORTAYA ÇIKTI
Paris’te şık bir restoranda baş başa yemek yiyen çift çıkışta paparazzilere yakalandı.
Kedi kadın Jocelyn Wildenstein da nişanlısı Lloyd Klein da siyahlara bürünmüş, yüzlerini de gece olmasına rağmen kapkara güne gözlüklerinin ardına gizlemişti.
İsviçreli sosyetik alelade bir yaşamı varken dünyanın en zengin sanat simsarlarından biriyle evlenerek adını duyurmuştu.
ESTETİK TUTKUSU EVLİLİĞİNE MAL OLDU, CEBİNE 2,5 MİLYAR DOLAR KOYUP BOŞANDI
Alec Wildenstein’la 20 yıl evli kalan ve iki de çocuğu olan Jocelyn’in kocasının büyük kedilere duyduğu aşk yüzünden kendini bu büyüleyici güzellikteki hayvanlara benzetmeye çalıştı ama bu tuhaf ısrar aslında evliliğini bitirecek sebep olacaktı.
70’li yıllarda yaptırmaya başladığı estetik ameliyatlarla kendini tanınmaz hale getiren “Kedi kadın” 20 yıllık karısının tanınmaz hale gelmesini kabul edemeyen kocasıyla arası bozulup bir de onu kendisini genç ve güzel bir modelle aldatırken yakalayınca evliliği sona erdi.
Jocelyn Wildenstein, boşanırken 2,5 milyar dolarlık, o zamana kadar görülmemiş dudak uçuklatan bir boşanma tazminatı aldı. Böylelikle ünlü kocasından boşansa da sosyeteden ve ünlüler dünyasından kopmadan bugünlere geldi.
Boşanma davasına bakan hakim ünlü isme aldığı bu yüklü tazminatı estetik operasyonlar için kullanmayı yasaklasa da bu Jocelyn Wildenstein’ı durdurmadı ve kedi kadın yıllar boyunca kendini tanınmaz hale getirmek için bıçak altına yatmaya devam etti.
"BEN HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM" DİYOR
84 yaşındaki Jocelyn Wildenstein, tuhaf olsa da yıllardır estetik yaptırdığını reddediyor.
Sık sık “Ben gençken de Bridget Bardot’ya benzerdim”, “Güzelliğim doğuştan, estetiğim yok” gibi açıklamlar yapan Wildenstein, adı estetik ameliyatlarla özdeşleşse de gerçeği yıllardır reddediyor.
Geçen ay The Sun'a verdiği bir röportajda bu iddiasını yineleyen Jocelyn, sadece ameliyat olmadığını değil, botoks ve dolgu maddelerinin kendisini şişirmesinden de hoşlanmadığını belirtmişti.
“Estetik ameliyat olmadım, estetikten korkuyorum ve ağır bir şey yaptırmayı sevmiyorum, bazen sonuçlar biraz ağır ve korkunç oluyor” diyen kedi kadın botoks ve dolgu bile yaptırmadığını iddia ediyor.