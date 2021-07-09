Kazara Aşk son bölüm sonrası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Kazara Aşk yeni bölümden ilk görüntüler

Kazara Aşk son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın 8 Temmuz tarihli bölümünde ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla oldu. İkili son bölümde evlenirken, yeni bölüm fragmanında Şimal'in ağlaması dikkat çekti.

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KAZARA AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal’in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan’ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal’le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal’le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal’in ne de Civan’ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada