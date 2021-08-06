Kazara Aşk 7. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı! Kazara Aşk yeni bölümde şok yakınlaşma!

Kazara Aşk son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın 5 Ağustos tarihli bölümünde Nazlı’nın gizli hamlesiyle Şimal’in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine ramak kala heyecan tavan yaptı. Dizinin 7. bölüm fragmanında ise Civan ve Şiman'ın yakınlaşması şimdiden merak uyandırdı.

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KAZARA AŞK 6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan’ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Bu durum en çok Civan’ın işine yarıyordur. Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı’yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin’e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal’i kendine aşık etmesi…

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal’i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal’e işlemez. Üstelik Nazlı’nın gizli hamlesiyle Şimal’in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır. Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal’in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.

Kenan ise Şimal’in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan’la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar. Bunun için de gözüne Okan’ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat’ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir. Civan’sa Şimal’i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan’ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan’ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

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