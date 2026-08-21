Kazandıkları her kuruşu havaya saçtılar… Para bitti, kral babasına yanaştı: Bizi affedip yanına geri al lütfen!

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Bu haberin yankıları sürerken Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönmek istemelerini gerçek nedeni de merak konusu oldu… Ünlü çift 2018’de evlendikten sonra Meghan Markle’ın İngiltere’de ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmişti.

Bu konuda sadece basını ve kamuoyunu değil ailesini de suçlayan Harry, ABD’ye yerleştikten sonra anı kitabı yazarak, belgesel çekerek ve sürekli röportajlar vererek başta ağabeyi William ve yengesi Kate Middleton’ı, babası Kral Charles’ı ve üvey annesi Camilla’yı ağır şekilde suçladı ve onları karısı ve kendisine düşmanlık etmekle suçladı.

Bu hamlelerinin ardından ailesinin neredeyse tamamıyla bağları kopan Harry bu son 6 buçuk yılda defalarca İngiltere’ye gidip geldi. Ancak sadece babası Charles’la, o da kısa sürelerle görüşebildi. William ve Kate Harry’ye kapıyı kapalı tuttu.

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Ailenin sürgün prensi ve sevilmeyen gelini Meghan ABD’de birçok iş girişimi başlattı, ekran için film ve dizi projeleri sundu, Meghan 2 sezon yemek programı sundu. Ancak bunları hiçbiri çiftin lüks yaşantısını finanse etmeye yetmedi…

Şimdi herkesin aklında “Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşü nakit akışındaki sorundan mı kaynaklanıyor?” sorusu var ve basına konuşan kaynaklar bu dönüşü “Banka hesaplarından giren paradan daha fazla para çıkmasından kaynaklanıyor” diye yorumluyor.

Kraliyet ailesinden yıllar önce ayrılan çift, Markle'ın kendisi için gerçekten "zararlı" olduğunu söylediği Harry'nin memleketine, çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile birlikte ay sonundan önce dönecek. Çocuklar zaten orada yeni okullara kayıt yaptırmış durumda.

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Aslında Harry ve Meghan’ın tüm parası tükenmiş değil. Harry'nin çeşitli akrabalarından büyük bir servet miras aldığı biliniyor ve "Megxit” olarak adlandırılan ABD göçünden önce bile çoğu kraliyet ailesi üyesinden daha iyi durumdaydılar.

Ancak 14,5 milyon dolarlık Montecito, Kaliforniya'daki malikaneleri için iki ipotek de dahil olmak üzere giderleri; ev personeli ve Portekiz'deki tatil evi masrafları da dahil olmak üzere o kadar büyük maliyet kalemleri var ki kaynakların söylediği gibi çifte akan para anında ellerinden gidiyor.

İngiltere'de ne kadar kalacakları henüz belli olmayan Harry ve Meghan sadece güvenlik masrafları için yılda 3 milyon dolar ödüyor. Çiftin geliri kısıtlı olduğu için bir süredir zaten personel sayılarını azalttıkları da biliniyor.

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Daha önce yanlarında 17-18 kişilik çalışanları varken şimdi basın sözcüleri hariç yanlarında sadece 4 tam zamanlı personel çalışıyor. Kraliyet uzmanları lüks yaşamdan vazgeçemeyen ikilinin ABD’de yaşamaya devam edebilmeleri için yılda en az 6 milyon dolar kazanmaları gerektiğini söylüyor.

Zaten 41 yaşındaki Harry hayırseverlik çalışmalarına odaklanmış durumda ve para kazanmıyor. Aileye “ekmek getiren” kişi 45 yaşındaki Meghan Markle.

İstenmeyen gelin Markle'ın reçel, bal ve mum gibi ürünler sattığı As Ever yaşam tarzı markasının "iyi durumda" olduğu, Markle'ın markayı İngiltere'den yönetmeye devam edeceği iddia ediliyor. Meghan ve Harry ABD’ye gittikten sonra kitap anlaşmaları ve Netflix ve Spotify ile yaptıkları sözleşmelerden 100 milyon dolardan fazla kazandılar.

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Ancak çift, Harry'nin Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a karşı açtığı son gizlilik davasını kaybetmesinin ardından milyonlarca dolarlık bir yasal fatura ile karşı karşıya. Harry’nin dava açtığı yayın kurumu ondan 47 milyon dolar yasal ücret talep etti. Harry’nin tazminatı ortadan kaldırabilmesi için en az 2,6 milyon dolar ödemesi gerekecek.

Harry, 2021'de yayımlanan anı kitabı "Spare" için Penguin Random House'dan 20 milyon dolar kazanırken, Markle'ın "Archetypes" podcast'inin sadece bir sezon ve 12 bölümünden sonra 25 milyon dolarlık Spotify anlaşmaları sona erdi; bu da Spotify yöneticisi ve podcast yayıncısı Bill Simmons'ın onları "dolandırıcı" olarak nitelendirmesine yol açtı.

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Harry ve Markle, Netflix anlaşmalarını Eylül 2020'de imzaladılar ve heyecan verici manşetler anlaşmanın 100 milyon dolar değerinde olduğunu ilan etti. Oysa sözleşme aslında 60 milyon dolarlıktı ve büyük bir kısmı kendi ceplerine değil, genel giderlere ayrılmıştı.

Harry 2020'de Oprah Winfrey'e verdiği ses getiren röportajda, kraliyet ailesinin kendisini kelimenin tam anlamıyla mali olarak destekten kestiğini söylemiş ve "Annemin bana bıraktığı parayla geçiniyorum ve o olmasaydı ABD'ye taşınamazdık" demişti.

The Telegraph'ın haberine göre, Prenses Diana vasiyetinde hem Harry'ye hem de kardeşi William'a 30 yaşına kadar emanet olarak tutulmak üzere 6,5 milyon sterlin (8,85 milyon dolar) bıraktı. Harry'nin emaneti faiz kazandı ve 30 yaşına geldiğinde 10 milyon sterlin (13,6 milyon dolar) aldığı açıklandı. Ancak Kral Charles'ın kraliyet temsilcileri, çiftin ABD'ye taşınmalarını kendisinin finanse ettiğini savundu.

Nisan 2020 ile Mart 2021 arasını kapsayan resmi Clarence House mali raporlarına göre, Charles, Prens William ve Prens Harry'nin hanelerini desteklemek için Cornwall Dükalığı'ndan toplam 4,5 milyon sterlin (o zamanki yaklaşık 6,3 milyon dolar) ayırdı.

Harry'nin ayrıca, babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'tin tahmini 500 milyon dolarlık kişisel servetinden de miras payını aldığı düşünülüyor.

Harry birkaç ay önce BBC'ye verdiği röportajda kanser tedavisi gören Charles için "Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Keşke bu küslük bitse” demişti. Harry ve Meghan’ın görünüşte bu memlekete dönüşünün sebebinin de “77 yaşındaki Kral Charles ve diğer aile üyeleri ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek” olduğu iddia ediliyor…