Kayra Zabcı: Dışarıda hep gülümserim ama içimde çok şey yaşarım

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SIRLARLA DOLU BİR HİKAYE

İki kız kardeşin anneanneleriyle olan sırlarla dolu hikayesini ele alan Bizi Birleştiren Hayat’ın çekimleri, İstanbul’da özel bir platoda sürüyor. Dizide Yasemin’i oynayan Kayra Zabcı, rolü için özel açıklamalarda bulundu.

KIRMIZI ÇİZGİSİ AİLESİ

Draması güçlü bir hikâyenin seyirci ile buluşacağının sinyalini veren Zabcı, “Draması kuvvetli, kızgınlıkların kırgınlıkların olduğu bir diziyle geliyoruz. Herkesin hayatında kırmızı çizgileri vardır ya, Yasemin’in de kırmızı çizgisi ailesi diyebilirim. Dizide de Yasemin’in ailesi için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz.” dedi.

İZLEYİCİ YASEMİN’İ SEVECEK

Zabcı, oynadığı karakterle empati yaptığına değinerek “Aslında benzer noktalarımız var. Yasemin, gözyaşlarını içine akıtan, duvarları olan bir karakter, ben de dışarıda hep gülümserim ama içimde çok şey yaşarım. Yasemin’in insanlara karşı toleransı çok yüksek, ben pek öyle değilim ama Yasemin gibi olmak isterdim. Seyircimizin Yasemin’i seveceğini düşünüyorum. Çünkü Bizi Birleştiren Hayat, içinde gerçek hayatı barındıran bir dizi.” diye konuştu.

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“İÇİMİZE SİNDİ, ÇOK SES GETİRECEĞİZ”

Bizi Birleştiren Hayat’ın ilk tanıtım filmi geçtiğimiz günlerde görücüye çıkmış ve çok ses getirmişti. Yayın sonrası gelen tepkileri anbean sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen Zabcı, “Tanıtımımız yayınlandığı an sosyal medyadaydım ve o güzel yorumlara şahit oldum. Zaten hepimizin çok içine sinen bir tanıtım olmuştu. Dizimiz ile ilgili beklenti yüksek, biz de bu beklentiyi karşılayacağız.” dedi.

RUTİNİN İÇİNDE RUTİNSİZLİK

Özel hayatında tam bir arkadaş tutkunu olan Zabcı, “Rutinin içinde rutinsizlik yaşıyorum diyebilirim. Ama bu durumdan da çok mutluyum. Genelde setteyim ama kendime de vakit ayırabiliyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Setten eve döndüğümde hemen hazırlanıp arkadaşlarımla buluşuyorum.” ifadelerini kullandı.

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GENÇ YETENEKLER USTA İSİMLER İLE AYNI KADRODA

Bizi Birleştiren Hayat’ta 60 yıllık oyunculuk tecrübesi bulunan Nilgün Kasapbaşoğlu, Münevver Hanım’a hayat veriyor. Kayra Zabcı, Münevver Hanım’ın torunu Yasemin rolünü oynarken kadroda; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın yazdığı dizinin yapımcılığını Royal Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Ayhan Özdemir oturuyor.