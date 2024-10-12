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Kayra Sır: Kendimi çok şanslı hissediyorum

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#Kayra Sır#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan
Kayra Sır: Kendimi çok şanslı hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:31

KANAL D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde Hatice karakterine hayat veren Kayra Sır, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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 Hayallerinin sırayla gerçekleştiğini belirten genç oyuncu “İlk hayalim, Haluk Bilginer’le çalışmaktı. ‘Baba’ dizisinde onun torununu oynayabildiğim için gerçekten kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Diğer bir hayalim ise Yılmaz Erdoğan ile çalışmaktı. Onunla da ‘Sinatro’ adlı, yaptığı bir yarışma üzerinden tanışma şansım olmuştu. Şu anda ‘İnci Taneleri’nde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geleceğe dair hedeflerimden biri ise yurtdışı projelerinde yer almak ve ülkemi temsil etmek” dedi.

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#Kayra Sır#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan

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