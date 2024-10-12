Kayra Sır: Kendimi çok şanslı hissediyorum

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Hayallerinin sırayla gerçekleştiğini belirten genç oyuncu “İlk hayalim, Haluk Bilginer’le çalışmaktı. ‘Baba’ dizisinde onun torununu oynayabildiğim için gerçekten kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Diğer bir hayalim ise Yılmaz Erdoğan ile çalışmaktı. Onunla da ‘Sinatro’ adlı, yaptığı bir yarışma üzerinden tanışma şansım olmuştu. Şu anda ‘İnci Taneleri’nde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geleceğe dair hedeflerimden biri ise yurtdışı projelerinde yer almak ve ülkemi temsil etmek” dedi.