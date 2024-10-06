‘Kaynat Bakalım’la güldürecekler

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BKM Yapım’ın yeni projesi ‘Kaynat Bakalım’ gösteri dünyasının üç ünlü kadını Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer’i bir araya getirecek. Hazırlıklarına başlanan kadın şovunda üçlü sahnede hem anılarını anlatacak hem de ilişkileri mizahi bir bakış açısıyla ele alacak. Şov, Nükhet Duru’nun şarkılarıyla da renklenecek. Aralık ayında sahnelenecek şov hakkında merak edilenleri Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer anlattı.

İNSANLARIN GÜLMEYE VE EĞLENMEYE İHTİYACI VAR

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, “One Women Show adlı tek kişilik gösteri var. Bizimki onun 3 kişilik olanı. Hem anılarımız anlatıp güldüreceğiz hem de üçümüz yeteneklerimizi göstereceğiz. Hayata, aşka, mutluluğa, kadın-erkek ilişkilerine dahil olanları mizah yoluyla anlatıp şarkılar söyleyeceğiz” diye konuştu. Belgün sözlerini şöyle sürdürdü: “İki saatlik akıcı bir şov planlanıyor. İnsanların gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var. Eski aşklarla şimdiki aşkları tartışacağız. Biz Nükhet’le iki dul, Saba bekâr. Evlilik konusunda fikirlerimiz Saba’ya yarayacak.”

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DOĞUM GÜNÜMDE NE YAPABİLİRİZ DİYE KONUŞTUK

Ünlü sanatçı Nükhet Duru şov için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Çok keyifli bir iş olacağından eminim. Bu projeye karar verme nedenlerinden biri de herkesin son dönemlerde morale, gülmeye, hayata bir lokmacık yeniden başlayacak güce ihtiyacı var. Üç eğlenceli, hayata iyi bir pencereden bakan üç kadın ‘gel bunu yapalım’ dedik. Hatta benim doğum günümde konuşmuştuk ‘birlikte nasıl bir program yapabiliriz’ diye. ‘Bizim günlük halimizde skeç gibi hadi olur’ dedik. BKM ‘bunu sahnede yapın, harika olur’ dedi. Biz insanlara moral vermek, kendimiz de verdiğimiz moralden beslenmek için bu şovu yapıyoruz.”

BU ŞOVDAN SONRA HERHALDE BEN DE EVLENİRİM

Ünlü sunucu Saba Tümer de “Ben çok heyecanlıyım Nükhet ve Nilgün ile aynı sahnedeyim. Bu şovda seyirci eğlenecek, gülecek ve en önemlisi mutlu ayrılacak. Bu zamanda herkesin kafasını dağıtıp evlerine gülerek hoş dönmesini isteriz. Nükhet’ten cilve, Nilgün’den nasıl evlenirim formüllerini öğreneceğim. Bu şovda öğreneyim şu cilveleri, tecrübeleri herhalde ben de sonra evlenirim” diyerek güldü.