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Kaynanadan geline tokat... 'O paylaşımları sileceksin'

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 5. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 00:13

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' 5. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Seher, Aslı'ya tokat attı. Gelin-kaynana arasında yaşanan kriz Mehmet'in tepkisini çekti.

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Alanut'un davetine eşi ile birlikte katılan Ziya gecede büyük bir şok yaşadı. Yıllar önce ayrıldığı sevgilisinin öpücüğüyle neye uğradığını şaşıran Ziya, olanlara anlam vermekte zorlandı.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Alanur ve kayınpederini dudak dudağa gören Aslı, bunun hesabını annesinden sordu. Odadan öfke ile çıkan Alanur, Seher ile karşılaştı.

O aileyle sen yapamazsın. Onu göstermek için yaptım!

Uzun süre salona dönmeyen Ziya'yı aramaya çıkan Seher, eşinin gerginliğini fark etti.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Sahur sofrasında Hatice'yi karşısında gören Aslı, masayı terk etti. Aslı, bu durumun acısını Mehmet'ten çıkardı. Alanur ile arasındaki ilişkiden örnek veren Mehmet, eşini sakinleştirmeyi başardı.

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Biz hep birlikte mi oturacağız?

İki aile arasındaki gerilimi çözmeye çalışan Ziya, Nevzat'tan özür diledi.

Biz neleri aştık... Bunu da aşacağız. Senin hoş görüne sığınıyorum.

Babasıyla konuşarak evdeki gerginliği çözmek adına adım atmak isteyen Mehmet, suçlayıcı bir tavırla karşılaştı.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Alanur Hanım'ın evinde benim kaçırdığım bir şey mi oldu?

Dışarı çıkmak için hazırlanan Aslı, misafirlerin geleceğini söyleyen Seher'in engeline takıldı. Aslı, kıyafeti nedeniyle de geçer not alamadı.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Alanur ile arasında yaşananların etkisinden kurtulamayan Ziya, ilk fırsatta soluğu eski sevgilisinin yanında aldı.

Sen onların yuvasını mı dağıtmak istiyorsun, benimkini mi?

Alanur, Ziya'ya "Benimle aranda olanları karına ya da oğluna anlattın mı?" diye sordu. Ziya ise "Ben karıma yalan söylemem" diye yanıt verdi.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Eve gelen misafirlerin Aslı hakkındaki yorumları, Seher'i gelinine karşı bileyledi.

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Hakkında söylenenleri duyan Aslı, sinirlerine hakim olamayarak toplu bir açıklama yaptı.

Arkamdan dedikodu yapmanıza gerek yok! Herkes duysun ben hamile değilim! Kimsenin kuması da değilim

Hatice ve annesinin sözleriyla daha da sinirlenen Seher, öfkesine yenilerek gelinine tokat attı.

Mahrem diye bir şey var! Paylaştığın fotoğrafların, videoların hepsini sileceksin! Senin normal dediğin şeyi biz ayıp olarak nitelendiriyoruz.

Beklemediği bir anda gelen tokat ile neye uğradığını şaşıran Aslı, arkadaşının evine gitti.

Eve geldiğinde Aslı'yı göremeyen Mehmet, annesiyle konuştu. Seher gelininin kendisine hakaret ettiğini hatta 'ahlaksız' dediğini iddia etti ve ona tokat attığını söyledi.

İki günlük karısını senin beni savunamadığın kadar savundu.

Aslı'ya bir türlü ulaşamayan Mehmet, annesinin yanında olabileceğini düşünerek Alanur'un evine gitti. Kızının kayıp olduğunu öğrenen Alanur, büyük panik yaşadı.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

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Mehmet karısı için her geçen dakika biraz daha endişelenirken, beklediği haber Aslı'nın arkadaşından geldi. Herkesin kendisini bir kalıba sığdırmak istediğinden dert yanan Aslı, eve dönmeyi reddeti.

Ben seni değiştirmek için değil, seninle yanmak için tuttum bu eli!

Seher, Ziya'nın da baskısıyla Mehmet'in binbir dil dökerek eve döndürmeyi başardığı Aslı'dan özür diledi.

Gönül kırmanın bahanesi olmaz. Bugün orucun ilk günü. Şekerim oynadı sanırım. Tepkim amacını da haddini de aştı, özür dilerim.

Mehmet ve Aslı krizi aşmayı başarıp romantik bir gece geçirirken, Alanur da büyük aşkı Ziya ile rüyasında buluştu.

Mehmet'in kardeşi Mina, hırsızlık suçlaması ile karakolluk oldu ve Aslı'dan yardım istedi. Mina'ya yardım eli Alanur'dan geldi.

Deyimi yerindeyse Mina'yı ipten alan Alanur, bu kozu Seher'e karşı kullandı.

Kaynanadan geline tokat... O paylaşımları sileceksin

Dizinin final sahnesinde;

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Kızının kendisinden gizli işler çevirmesiyle çılgına dönen Seher, Mina'nın tabletini kırdı.

Anne-kızın yaşadığı şiddetli kavganın ardından Seher Mehmet'i, Aslı ise Ziya'yı aradı.

Aslı Ziya'ya "Annem ile geçmişinizi biliyorum. Bu savaşa artık dur demek zorundayım" dedi.

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