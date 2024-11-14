Kayıp Şehir TV'de ilk kez yayınlanıyor! Kayıp Şehir (The Lost City) konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı Kayıp Şehir konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındakilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 2022 yılında vizyona giren film antik kayıp şehrin hazinesini bulabileceğini uman bir milyarder tarafından kaçırılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

KAYIP ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter “Dash”i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir’de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.

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KAYIP ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Sandra Bullock -

Channing Tatum

Daniel Radcliffe

Da'Vine Joy Randolph

Patti Harrison

Oscar Nunez

Brad Pitt

Joan Pringle