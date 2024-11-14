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Kayıp Şehir TV'de ilk kez yayınlanıyor! Kayıp Şehir (The Lost City) konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Kayıp Şehir TVde ilk kez yayınlanıyor Kayıp Şehir (The Lost City) konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 16:41

Aaron Nee ve Adam Nee tarafından yönetilen, başrollerini Sandra Bullock, Channing Tatum ve Daniel Radcliffe’in paylaştığı Kayıp Şehir 14 Kasım Perşembe akşamı TV’de ilk kez yayınlanıyor. Orijinal ismi The Lost City olan film, popüler aşk-macera kitapları yazan Loretta'nın son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesini bulabileceğini uman bir milyarder tarafından kaçırılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Peki, Kayıp Şehir konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı Kayıp Şehir konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındakilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 2022 yılında vizyona giren film antik kayıp şehrin hazinesini bulabileceğini uman bir milyarder tarafından kaçırılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

KAYIP ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter “Dash”i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir’de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.

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KAYIP ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Sandra Bullock -

Channing Tatum

Daniel Radcliffe

Da'Vine Joy Randolph

Patti Harrison

Oscar Nunez

Brad Pitt

Joan Pringle

 

 

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