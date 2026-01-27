Kayıp aranıyor!

Haberin Devamı

EĞLENCELİ SET



Kanal D’nin perşembe günü üçüncü sezonuyla ekran macerasına devam edecek “İnci Taneleri” izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Üçüncü sezon çekimleri devam eden dizi setinden yeni kareler sosyal medyaya düştü.

Dizide İzzet karakterine hayat veren Furkan Rıza Demirel rol arkadaşlarıyla sette çekilen eğlenceli karelerini Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

YARIN AKŞAM EKRANDA



Furkan Rıza Demirel’in paylaştığı karelerde Hazar Ergüçlü ve Ümit Beste Kargın’la beraber Mısır Palas Oteli’nin tabelasını tuttuğu fotoğrafla ve Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın kayıp ilanı öne çıktı.

Haberin Devamı

Yılmaz Erdoğan imzalı dizide usta oyuncuyla beraber Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Sera Kutlubey ve Rıza Kocaoğlu da rol alıyor. “İnci Taneleri” yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de.