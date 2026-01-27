Kayıp aranıyor!

×
Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” üçüncü sezon yeni bölümleriyle yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen “İnci Taneleri”nin setinden yeni kareler de sosyal medyaya düştü.

EĞLENCELİ SET

Kanal D’nin perşembe günü üçüncü sezonuyla ekran macerasına devam edecek “İnci Taneleri” izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Üçüncü sezon çekimleri devam eden dizi setinden yeni kareler sosyal medyaya düştü.

Dizide İzzet karakterine hayat veren Furkan Rıza Demirel rol arkadaşlarıyla sette çekilen eğlenceli karelerini Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

YARIN AKŞAM EKRANDA

Furkan Rıza Demirel’in paylaştığı karelerde Hazar Ergüçlü ve Ümit Beste Kargın’la beraber Mısır Palas Oteli’nin tabelasını tuttuğu fotoğrafla ve Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın kayıp ilanı öne çıktı.

Yılmaz Erdoğan imzalı dizide usta oyuncuyla beraber Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Sera Kutlubey ve Rıza Kocaoğlu da rol alıyor. “İnci Taneleri” yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

