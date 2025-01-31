Kayınvalidesinin ruhunu kalbinde taşıyor... Kanseri yendi, artık sıra başkalarına umut olmakta

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Artık herkesin duyduğu, detaylarına hakim olduğu bu zorlu mücadeleden galip çıkmayı bildi Kate Middleton. Kansere yakalandı, tüm gözler üzerindeyken hastalığıyla savaştı, hissettiği baskı ve hakkında çıkan söylentiler de cabasıydı.

Kanseri yendikten sonra yeniden alışıldığı gibi göz önüne çıkmaya devam eden Kate Middleton dokunaklı hamlesiyle yine adını manşetlere yazdırdı...

Kate Middleton, kendisinden önceki Galler Prensesi Diana ile yakın bağları olan Galler'deki bir çocuk bakımevine dokunaklı bir ziyaret gerçekleştirdi.

43 yaşındaki Prenses Kate, 30 Ocak Perşembe günü, yaşamı kısaltan rahatsızlıkları olan çocuklara ve ailelerine tatmin edici bir yaşam sürmeleri için yardımcı olan bir hayır kurumu olan Tŷ Hafan'ı ziyaret etti.

Galce'de “Cennet Evi” anlamına gelen Tŷ Hafan, Güney Galler'in Sully kentinde yer alıyor ve bu yer Prens William'ın merhum annesi Prenses Diana'nın desteğiyle inşa edildi.

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Diana'nın izinden giden Kate de hayır kurumunun hamisi oldu. Diana, trajik şekilde biten kısacık ömrünün son yıllarında bu hayır kurumunun hamisi olmuştu.

Sadece dünyanın sevgilisi bir prenses olmakla kalmayan Diana uzun yıllar boyunca hayır işleriyle, kimsenin gitmediği yerlere gidip darda kalanlara yardım eli uzatmasıyla ve özellikle çocuklara gösterdiği şefkatle anılmıştı.

Kayınvalidesinin ruhunu taşıdığı söylenen, tıpkı onun gibi hayır işlerini ayrıcalıklı konumunun önüne koymaya çalışan hatta bu ayrıcalıkları yardım amaçlı kullanan Kate Middleton, Diana öldükten sonra kayınpederi Kral Charles’ın devraldığı hamiliği kendi üzerine aldı.

Gününü bakımevindeki çocuklarla ve aileleriyle geçiren gönüllerin kraliçesi sıcak tavırları ve sevecenliğiyle yine herkesin kalbini kazanmayı bildi.

Kanser hastalığını yendikten sonra artık hayatının başka bir yöne girdiğini ve önceliği ailesine ve kendi sağlığına vereceğini söyleyen Kate bir yandan da kendi durumundaki hastalara, zor durumda olan çocuklara ve ailelere umut dağıtmaya devam ediyor.

Kate Middleton iyileştikten sonra gerçekleştirdiği kraliyet görevlerinde de önceliği hep buna verdi.

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Güzel prenses son aylarda kendi tedavi gördüğü hastane başta olmak üzere hep bu tür ziyaretler yaptı, farkındalık çalışmalarına katılmaya ve yaptığı konuşmalarda halka yol göstermeye gayret etti.