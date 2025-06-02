Kayınpederi öldüğü an perde açılacak... Kate kapalı kapılar ardında tacını giydi bile!

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Yıllar yılı veliaht prens olarak bilinen Charles'ın tahta çıkmasıyla birlikte Galler çifti için de gidilecek yol daha belirgin bir hale geldi.

Diğer yandan, geçen yılı kanser tedavisi olarak geçiren Kate Middleton, görevlerine döndüğünden bu yana herkesin dikkatini çeken bir ayrıntı var.

Zaten başından beri ailenin en sevilen üyelerinden biri Kate... Ama yine de son aylarda Galler Prensesi Kate'in duruşunda ve tavrında bir değişiklik var...

Kamera karşısındaki hareketleriyle, halkla kurduğu iletişim sırasında sergilediği görüntüyle gerçek bir kraliçe gibi...

İşte bunun ardındaki sır da ortaya çıktı...

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KRALİÇELİK EĞİTİMİ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Aslında çok da şaşırtıcı değil ama söylenenlere göre Kate Middleton, kapalı kapılar ardında kraliçelik eğitimi almaya çoktan başladı bile.

Orada öğrendiklerini de halkın karşısına çıktığı etkinliklerde gözler önüne seriyor zaten.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Kate gizli bir törenle taç giydi. Kral Charles'ın ölümünden sonra kraliçe olmanın ne anlama geldiğine dair dersler alıyor bir süredir. Böylece geleceğine hazırlanıyor" diye konuştu.

Kate Middleton son haftalarda bu eğitimin meyvelerini de gözler önüne seriyor. Kanser tedavisinin ardından katıldığı etkinliklerde eskisinden daha fazla dikkat çeker hale geldi.

AİLENİN ÖNDE GELEN ERKEKLERİ DİRENÇSİZ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Galler çiftine yakın kaynaklara göre, son dönemde İngiliz kraliyet ailesi hassas bir dönemden geçiyor.

Bu noktada Kate'e de ciddi sorumluluklar düşüyor. Çünkü Kral Charles, her ne kadar görevlerini aksatmamaya çalışsa da sonuç olarak kanser tedavisi görüyor.

Kate'in kocası Prens William ise ağır bir baskı altında... Çünkü bir yandan tahtı sürdürmenin sorumluluğunu taşırken diğer yandan da kardeşi Prens Harry ve onun karısı Meghan Markle'ın yarattığı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor.

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Bütün bunlar yüzünden de bitmeyen bir yas duygusu içinde Prens William.

İşte bütün bu karmaşa içinde ailenin 'temel direği' olan ve kan bağıyla bu soya ait olan Charles ile William, biraz daha dirençsiz bir görüntü sergiliyor.

Kendisi de ciddi yan etkileri olan bir kanser tedavisi görmüş olmasına rağmen Kate ise bütün gücüyle ayakta.

Ailenin güler yüzü olarak zor zamanlarda temsil görevini yerine getiriyor.

Hepsinin de ötesinde Kate'in popülerliği de giderek artıyor. Sadece halk arasında değil aile içinde de üstelik.

Kaynaklara bakılırsa Kate başından beri katı kurallara uydu... Özellikle de medya ile ilişkilerinde, daha William ile sevgili olduğu dönemde bile kayınvaliesi Diana'nın düştüğü tuzaklara düşmedi, kimseye dedikodu anlamında manşetlik malzeme vermedi. O da kocası William gibi tacı ve tahtı korumanın kendi görevleri arasında bulunduğunu düşünüyor.