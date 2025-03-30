Kavuşamayan aşıkların diyarı: Uzak Şehir!

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AŞIKLAR KAVUŞABİLECEK Mİ?

Uzak Şehir reytingleriyle rekor kırarken oyuncuları da sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Her karakterin ayrı bir hikayeye sahip olduğu dizide duygu dünyalarında fırtınalı ve büyük çıkmazlar yaşayan aşıklar, ilk bölümlerden bu yana kavuşamıyor.

Dizinin son bölümlerinde kavuşamayan Atakan Özkaya (Kaya) ile Dilin Döğer’in (Zerrin) hayranları aşıkların kavuşabilmesi için sayfalar açarak ikiliyi destekliyor. Uzak Şehir’in sosyal medyada çok konuşulan çiftlerinin imkansız aşklarının akıbeti ise merak konusu oluyor.

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Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…