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Kavuşamayan aşıkların diyarı: Uzak Şehir!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Alper Çankaya
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 10:01

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş ile Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya, dizideki duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekran başına çekiyor. Dizideki genç yıldızlar Atakan Özkaya (Kaya) ile Dilin Döğer (Zerrin) de aşkları için verdikleri mücadeleyle izleyicilerin takdirini topluyor.

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AŞIKLAR KAVUŞABİLECEK Mİ?

Uzak Şehir reytingleriyle rekor kırarken oyuncuları da sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Her karakterin ayrı bir hikayeye sahip olduğu dizide duygu dünyalarında fırtınalı ve büyük çıkmazlar yaşayan aşıklar, ilk bölümlerden bu yana kavuşamıyor.

Kavuşamayan aşıkların diyarı: Uzak Şehir

Dizinin son bölümlerinde kavuşamayan Atakan Özkaya (Kaya) ile Dilin Döğer’in (Zerrin) hayranları aşıkların kavuşabilmesi için sayfalar açarak ikiliyi destekliyor. Uzak Şehir’in sosyal medyada çok konuşulan çiftlerinin imkansız aşklarının akıbeti ise merak konusu oluyor.

Kavuşamayan aşıkların diyarı: Uzak Şehir

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Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Uzak Şehir#Kanal D#Alper Çankaya

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