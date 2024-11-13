Kavak Yelleri samimi diziydi!

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TİMS, TIMS&B Productions ve TAFF Pictures’ın kurucularından Timur Savcı, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Yapımcı, Kanal D’nin bir döneme damgasını vuran dizisi ‘Kavak Yelleri’nin günümüzde hâlâ popülerliğini koruması hakkında şunları söyledi: “Bu projeye başlamadan önce bu kadar uzun süre etkili olacağına dair umudum vardı ama insan yine de yüzde yüz emin olamıyor. Hayal ettim ve şansımı sonuna kadar denedim. ‘Kavak Yelleri’, Türkiye’nin bence bugüne kadar yapılmış en samimi gençlik dizisidir. Dizinin hikâyesinin içinde benim çocukluğumdan, gençliğimden çok fazla anı ve kesitler var. O gerçeklik ve samimiyet duygusuyla, seyircide kalıcı yere sahip fenomen bir gençlik dizisi oldu. Kendi kariyerimde mihenk taşı olarak görüyorum. ‘Kavak Yelleri’ bu yola kendi başıma çıkmaya karar verdiğim dönemde hayalini kurarak yaptığım bir şeydi. Bunu başarmamın arkasında gözyaşı, büyük hayaller, büyük mücadeleler ve kocaman bir ekip var.”

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BİHTER VE AŞK-I MEMNU’YU KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL

Timur Savcı, “‘Bihter’ filmi yayınlandığında ‘Aşk-ı Memnu’ ile uyuşmadığı noktalar hakkında çok fazla eleştiri aldı. Uyarlamalarda dikkat ettiğiniz noktalar neler?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence ‘Bihter’ çok özel bir film, cesur bir iş. Kanal D’de yayınlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi, kitaptan uyarlanmış, çok başarılı olmuş bir diziydi. Fakat ‘Bihter’, romandaki hikâyeden ilham alınarak bambaşka yorumlanmış bir sinema eseridir. ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi ile ‘Bihter’i kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ‘Bihter’in takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”