×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kavak Yelleri samimi diziydi!

Güncelleme Tarihi:

#Kavak Yelleri#Timur Savcı#Aşk-I Memnu
Kavak Yelleri samimi diziydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:26

Yapımcı Timur Savcı, Kanal D’nin kült dizilerinden ‘Kavak Yelleri’nin Türkiye’nin bugüne kadarki en samimi gençlik dizisi olduğunu açıkladı: “O gerçeklik ve samimiyet duygusuyla, seyircide kalıcı yere sahip fenomen bir gençlik dizisi oldu. Kendi kariyerimde mihenk taşı olarak da görüyorum.”

Haberin Devamı

TİMS, TIMS&B Productions ve TAFF Pictures’ın kurucularından  Timur Savcı, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Yapımcı, Kanal D’nin bir döneme damgasını vuran dizisi ‘Kavak Yelleri’nin günümüzde hâlâ popülerliğini koruması hakkında şunları söyledi: “Bu projeye başlamadan önce bu kadar uzun süre etkili olacağına dair umudum vardı ama insan yine de yüzde yüz emin olamıyor. Hayal ettim ve şansımı sonuna kadar denedim. ‘Kavak Yelleri’, Türkiye’nin bence bugüne kadar yapılmış en samimi gençlik dizisidir. Dizinin hikâyesinin içinde benim çocukluğumdan, gençliğimden çok fazla anı ve kesitler var. O gerçeklik ve samimiyet duygusuyla, seyircide kalıcı yere sahip fenomen bir gençlik dizisi oldu. Kendi kariyerimde mihenk taşı olarak görüyorum. ‘Kavak Yelleri’ bu yola kendi başıma çıkmaya karar verdiğim dönemde hayalini kurarak yaptığım bir şeydi. Bunu başarmamın arkasında gözyaşı, büyük hayaller, büyük mücadeleler ve kocaman bir ekip var.”

Haberin Devamı

Kavak Yelleri samimi diziydi

BİHTER VE AŞK-I MEMNU’YU KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL

Timur Savcı, “‘Bihter’ filmi yayınlandığında ‘Aşk-ı Memnu’ ile uyuşmadığı noktalar hakkında çok fazla eleştiri aldı. Uyarlamalarda dikkat ettiğiniz noktalar neler?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence ‘Bihter’ çok özel bir film, cesur bir iş. Kanal D’de yayınlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi, kitaptan uyarlanmış, çok başarılı olmuş bir diziydi. Fakat ‘Bihter’, romandaki hikâyeden ilham alınarak bambaşka yorumlanmış bir sinema eseridir. ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi ile ‘Bihter’i kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ‘Bihter’in takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Kavak Yelleri samimi diziydi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavak Yelleri#Timur Savcı#Aşk-I Memnu

BAKMADAN GEÇME!