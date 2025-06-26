Büyük aşk bitti… Evlenemeden ayrıldılar!

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Katy Perry ve Orlando Bloom'un yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıkları ortaya çıktı.

KÖTÜ HABERİ HERKES BEKLİYORDU

Çifte yakın kaynaklar basına açıklama yapıp “Katy ve Orlando ayrıldılar ama dostane bir şekilde ayrıldılar” dedi.

Ünlü aşıkların aralarında büyük bir kırgınlık olmadığı, Katy Perry’nin ayrılıktan dolayı çok üzgün olsa da hayatının en kötü dönemini yaşadığı bir başka boşanma sürecinden geçmek zorunda kalmadığı için rahatlamış durumda olduğu iddia edildi.

"EN AZINDAN BOŞANMAK ZORUNDA KALMADIM"

Katy Perry 2010’da İngiliz oyuncu Russell Brand’le evlenmiş, kocasının kendisinden boşanmak istediğini bir telefon mesajıyla öğrendiğini söylemişti. Çiftin evliliği sadece 2 yıl sürdü…

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9 yıldan biraz fazladır birlikte olan Perry ve Orlando Bloom’un son aylarda ilişkilerinin giderek yara aldığı, aralarındaki aşkın da tükendiği ve ayrılık yolunda oldukları haberleri zaten uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biriydi.

Hal böyle olunca ayrılık haberi de beklenen bir şey haline gelmişti ve özellikle de çifti yakından tanıyanlar bu kararı bekliyordu.

NE YAPTILARSA OLMADI, AŞKLARI KAVGALARAINA DAYANAMADI

Aralarındaki sorunları çözemeyen ve sürekli sürtüşme yaşayan çift en sonunda yollarını ayırmaya karar verdi.

Katy Perry’nin ayrılık kararının hemen ardından konser turnesi için sıkı şekilde çalışmaya devam ettiği söyleniyor.

Ünlü şarkıcının şu anda Kaliforniya'nın Montecito kentindeki Westcott malikanesini kiraya verdiğini ve konser serisine devam ettiği söyleniyor.

ZATEN BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARDI

“O ve Orlando her zaman Montecito'daki diğer evlerinde yaşamışlardır” diyen kaynaklar çiftin başlangıçta Westcott evini aile evi yapmayı planladıklarını ancak Katy Perry turneye çıktığından beri ayrı yaşadıklarını da iddia etti.

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Çiftin ayrılığın detaylarını, evlerinin paylaşımını ve kızlarının velayetiyle ilgili ayarlamaları Katy Perry’nin turnesi bittikten sonra yapacakları da söyleniyor.

Ünlü şarkıcının son albümünün tam bir hayal kırıklığı olması ve kariyerindeki kötü gidişin Orlando Bloom’la olan ilişkisine zarar verdiği, çiftin yaşadıkları gerginliğin böyle alevlendiği de konuşuluyor.

UZAY YOLCULUĞU BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Katy Perry ilgiyi kötü giden kariyerinden uzağa çekmek için nisan ayında Lauren Sanchez’le birlikte Jeff Bezos’un roketlerinden biriyle uzay yolculuğu yapmıştı.

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Orlando Bloom’un bu yolculuktan hiç hoşlanmadığı, Katy Perry’ye hem gereksiz bir tehlikeye atıldığı hem de böylesi bir ilgi merakıyla kendini küçük düşürdüğü için çok kızdığı ve çiftin bu yüzden çok büyük kavgalar ettiği de geçen hafta gündeme gelmişti.

40 yaşındaki Perry ve 48 yaşındaki Bloom, 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nin ardından verilen partide tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

KÜÇÜK KIZLARI ARTIK 4 YAŞINDA... TEKLİF GELDİ AMA NİKAH MASASINA OTURAMADILAR

Aşkları basın tarafından yakından takip edilen ikili kısa süreli bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmiş, Orlando Bloom Katy Perry’ye 2019’da, Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş ve nişanlanmışlardı.

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Perry ve Bloom’un tek çocukları olan kızları Daisy Dove Ağustos 2020’de dünyaya geldi.

Orlando Bloom’un Miranda Kerr’le evliliğinden 14 yaşında Flynn adında bir de oğlu var.