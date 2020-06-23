Katma Değer Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

İlk gösterimi 1985 senesinin Nisan ayında yapılan Katma Değer Şaban filminin yapımcılığını Memduh Ün üstlenmişti. Pek çok ünlü ismin rol aldığı film günümüzde televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor.



FİLMİN KONUSU



Kadir Usta, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban’dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye’ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.



OYUNCU KADROSU



Kemal Sunal

Filiz Ersürer

Reha Yurdakul

Sevda Aktolga

Dinçer Çekmez

Eray Özbal

Seyfi Karadayı

Mürüvvet İşsever

Ahmet Açan

Memduh Ünsal

İbrahim Önen

Taci Erşan

Mehmet Uğur

Seyfettin Karadayı

Nasır Melek

Hüseyin Güler

Niyazi Gökdere

Mehmet Yağmur

Zühal Ardahan