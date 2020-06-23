Katma Değer Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Katma Değer Şaban, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın yanı sıra Filiz Ersürler'in de başrolünde yer aldığı film, konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Katma Değer Şaban filminin konusu ve oyuncuları hakkında tüm ayrıntılar...
İlk gösterimi 1985 senesinin Nisan ayında yapılan Katma Değer Şaban filminin yapımcılığını Memduh Ün üstlenmişti. Pek çok ünlü ismin rol aldığı film günümüzde televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor.
FİLMİN KONUSU
Kadir Usta, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban’dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye’ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal
Filiz Ersürer
Reha Yurdakul
Sevda Aktolga
Dinçer Çekmez
Eray Özbal
Seyfi Karadayı
Mürüvvet İşsever
Ahmet Açan
Memduh Ünsal
İbrahim Önen
Taci Erşan
Mehmet Uğur
Seyfettin Karadayı
Nasır Melek
Hüseyin Güler
Niyazi Gökdere
Mehmet Yağmur
Zühal Ardahan
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