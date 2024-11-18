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Katilin Yüzü oyuncuları ve karakterleri: Katilin Yüzü filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Katilin Yüzü oyuncuları ve karakterleri: Katilin Yüzü filmi konusu nedir, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 17:35

Orijinal adı Face in the Crowd olan Katilin Yüzü filmi bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Film, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Katilin Yüzü filmi vizyona 2011'de girmişti. Peki, Katilin Yüzü oyuncuları kimler? İşte Katilin Yüzü konusu ve karakterleri...

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Yapımcılığunu Julien Magnat'ın üstlendiği Katilin Yüzü filmi, baş rollerinde Milla Jovovich, Julian McMahon, David Atrakchi, Michael Shanks, Sandrine Holt ve Sarah Wayne Callies oynuyor. Gerilim türündeki film televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Katilin Yüzü oyuncuları ve konusu...

KATİLİN YÜZÜ KONUSU NEDİR?

Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadındır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, en yakınlarını, hatta aynada kendi yüzünü bile ayırt edemeyen Anna, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da geride tanık bırakmak istemeyen katil, her geçen gün ona bir adım daha yaklaşmaktadır.

KATİLİN YÜZÜ OYUNCULARI

Milla Jovovich, Anna Merchant
Julian McMahon, Detective Kerrest
David Atrakchi, Lanyon
Michael Shanks, Bryce
Sarah Wayne Callies, Francine
Sandrine Holt, Nina
Marianne Faithfull, Dr. Langenkamp
Valentina Vargas, Nina
Anthony Lemke, Bryce
Nels Lennarson, Dedektif Kerrest
Chris Kalhoon, Kerrest
David Ingram, Bryce
Medina Hahn, Nina

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