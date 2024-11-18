Katilin Yüzü oyuncuları ve karakterleri: Katilin Yüzü filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Yapımcılığunu Julien Magnat'ın üstlendiği Katilin Yüzü filmi, baş rollerinde Milla Jovovich, Julian McMahon, David Atrakchi, Michael Shanks, Sandrine Holt ve Sarah Wayne Callies oynuyor. Gerilim türündeki film televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Katilin Yüzü oyuncuları ve konusu...

KATİLİN YÜZÜ KONUSU NEDİR?

Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadındır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, en yakınlarını, hatta aynada kendi yüzünü bile ayırt edemeyen Anna, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da geride tanık bırakmak istemeyen katil, her geçen gün ona bir adım daha yaklaşmaktadır.

KATİLİN YÜZÜ OYUNCULARI

Milla Jovovich, Anna Merchant

Julian McMahon, Detective Kerrest

David Atrakchi, Lanyon

Michael Shanks, Bryce

Sarah Wayne Callies, Francine

Sandrine Holt, Nina

Marianne Faithfull, Dr. Langenkamp

Valentina Vargas, Nina

Anthony Lemke, Bryce

Nels Lennarson, Dedektif Kerrest

Chris Kalhoon, Kerrest

David Ingram, Bryce

Medina Hahn, Nina