Katilin Yüzü konusu nedir, oyuncuları kimler? Katilin Yüzü filmi ilk kez TV'de!

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Yapımcılığunu Julien Magnat'ın üstlendiği Katilin Yüzü filmi, baş rollerinde Milla Jovovich, Julian McMahon, David Atrakchi, Michael Shanks, Sandrine Holt ve Sarah Wayne Callies oynuyor. Gerilim türündeki film televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Katilin Yüzü oyuncuları ve konusu...
KATİLİN YÜZÜ KONUSU NEDİR?
Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadındır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, en yakınlarını, hatta aynada kendi yüzünü bile ayırt edemeyen Anna, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da geride tanık bırakmak istemeyen katil, her geçen gün ona bir adım daha yaklaşmaktadır.
KATİLİN YÜZÜ OYUNCULARI
Milla Jovovich, Anna Merchant
Julian McMahon, Detective Kerrest
David Atrakchi, Lanyon
Michael Shanks, Bryce
Sarah Wayne Callies, Francine
Sandrine Holt, Nina
Marianne Faithfull, Dr. Langenkamp
Valentina Vargas, Nina
Anthony Lemke, Bryce
Nels Lennarson, Dedektif Kerrest
Chris Kalhoon, Kerrest
David Ingram, Bryce
Medina Hahn, Nina