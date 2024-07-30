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Katilin Yüzü konusu nedir, oyuncuları kimler? Katilin Yüzü filmi ilk kez TV'de!

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Katilin Yüzü konusu nedir, oyuncuları kimler Katilin Yüzü filmi ilk kez TVde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 13:43

Orijinal adı Face in the Crowd olan Katilin Yüzü filmi ilk kez tv'de yayınlanacak. Film, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Katilin Yüzü filmi vizyona 2011'de girmişti. Peki, Katilin Yüzü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

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Yapımcılığunu Julien Magnat'ın üstlendiği Katilin Yüzü filmi, baş rollerinde Milla Jovovich, Julian McMahon, David Atrakchi, Michael Shanks, Sandrine Holt ve Sarah Wayne Callies oynuyor. Gerilim türündeki film televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Katilin Yüzü oyuncuları ve konusu...

KATİLİN YÜZÜ KONUSU NEDİR?

Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra yüz körlüğü hastalığına yakalanan genç bir kadındır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, en yakınlarını, hatta aynada kendi yüzünü bile ayırt edemeyen Anna, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da geride tanık bırakmak istemeyen katil, her geçen gün ona bir adım daha yaklaşmaktadır.

Katilin Yüzü konusu nedir, oyuncuları kimler Katilin Yüzü filmi ilk kez TVde

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KATİLİN YÜZÜ OYUNCULARI

Milla Jovovich, Anna Merchant
Julian McMahon, Detective Kerrest
David Atrakchi, Lanyon
Michael Shanks, Bryce
Sarah Wayne Callies, Francine
Sandrine Holt, Nina
Marianne Faithfull, Dr. Langenkamp
Valentina Vargas, Nina
Anthony Lemke, Bryce
Nels Lennarson, Dedektif Kerrest
Chris Kalhoon, Kerrest
David Ingram, Bryce
Medina Hahn, Nina

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