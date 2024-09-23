Katil kim? Ünlü ailenin düğününde gizemli cinayet

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ÜNLÜ AİLENİN DÜĞÜNÜNDE GİZEMLİ CİNAYET

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ‘güzel atlar diyarı’ Kapadokya, şimdi faili meçhul bir cinayetle gündemde. Maktul ise bölgenin köklü ailelerinden Alacaların torunu Cemal Alaca. Kapadokya’yı sarsan cinayet, Alaca Ailesi’nin en mutlu gününde yaşandı.

ARHAN ALACA EVLENDİ

Ünlü işadamı Hakim Alaca, genç yaşta vefat eden oğlu Tarık Alaca’dan olan torunu Arhan Alaca için görkemli bir düğün töreni düzenledi. Yurtdışında işletme eğitimi alan ve kısa süre önce Türkiye’ye geri dönen Arhan Alaca, İzmirli Deniz Dervişoğlu ile nikâh masasına oturdu. Bölgenin ileri gelenlerini buluşturan kır düğünü, misafirlerin dans edip eğlendiği sırada kana bulandı.



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Düğün merasimi devam ederken gelin-damat ve diğer konuklar dansa kalktı. Arhan Alaca’nın abisi Cemal Alaca, gelin Deniz Dervişoğlu’yla dans etmek istedi. Ancak tam bu sırada silahlar patladı ve Cemal Alaca kanlar içinde yere düştü.Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler kayıplara karışırken, yaralanan Alaca acilen hastaneye kaldırıldı.Düğünde eğlenirken kurşunlara hedef olan Cemal Alaca, kaldırıldığı şehir hastanesinde ameliyata alındı. Ancak doktorların çabası genç işadamını hayatta tutmaya yetmedi.Cemal Alaca’nın vefat haberi, Alaca Ailesi’ni yıktı. Anne Gönül Alaca ve dede Hakim Alaca katilin bir an evvel bulunmasını isterken, polis soruşturmaya aileyi yakından tanıyanlardan başladı.

Anne Gönül Alaca yıkıldı

Alaca Ailesi’nin en mutlu günü, düzenlenen silahlı saldırıyla en acı güne dönüştü. Gönül Alaca, küçük oğlu Arhan Alaca’nın düğünü sırasında diğer oğlu Cemal Alaca’nın cinayete kurban gitmesiyle büyük yıkım yaşadı. Acı haberi hastanede, ameliyathanenin önünde beklediği sırada alan anne Gönül Alaca baygınlık geçirdi.



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Düğüne yapılan saldırı, Alaca Ailesi’nin bebek sevincini de gölgeledi. İlk kez baba olmaya hazırlanan Cemal Alaca bebeğini göremeden hayatını kaybederken, büyük acıyla sarsılan hamile eşi Roza Alaca aynı gün doğum yaptı.

Hedef damat mıydı?

Cemal Alaca’nın gelinle dans ettiği sırada vurulması, “Asıl hedef damat Arhan Alaca mıydı?” sorusunu akıllara getirdi. Bu soruyla birlikte gözler, bölgenin ileri gelen ailelerinden Karahanlara çevrildi. İddiaya göre; hem dost olan hem de iş birlikleri bulunan Hakim Alaca ile Eşref Karahan, iki aile arasındaki bağı bir evlilik birliğiyle güçlendirmek için karar almıştı. Ancak Arhan Karaca’nın Eşref Karahan’ın kızı Lal Karahan yerine Deniz Dervişoğlu’yla evlenme kararı alması, iki aile arasında husumete

yol açtı.



GÜZEL AŞKLAR DİYARI BU AKŞAM BAŞLIYOR

Hakim Alaca, Arhan Alaca, Deniz Dervişoğlu ve diğerleri... Kapadokya’daki faili meçhul cinayetle hayat ları altüst olan bu insanların hepsi, aslında Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı”nın kahramanları! Mahsun Kırmızıgül imzalı dizinin ilk bölümü bu akşam ekranda.



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Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D’nin büyük merak ve heyecanla beklenen dizisi “Güzel Aşklar Diyarı”nda geri sayım sona erdi. Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen dizinin ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’de ekranda olacak.Yapımını Med Yapım ve Boyut Film ’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizi, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Özgü Kaya’nın ‘Deniz’, Burak Berkay Akgül’ün de ‘Arhan’ karakterlerine hayat verdiği dizide usta oyuncular Halil Ergün ile Meltem Cumbul da rol alıyor. Yıllar sonra setlere dönen Ergün ‘Hakim Alaca’, bu proje için Amerika’dan gelen Cumbul da ‘Gönül Alaca’ rolünde seyirci karşısına çıkacak.“Güzel Aşklar Diyarı”, Kapadokya’nın köklü ailelerinden Alaca Ailesi’nin gizem ve entrika dolu hikâyesini, büyük bir sevdaya tutulan Deniz ve Arhan’ın etkileyici aşk öyküsü eşliğinde anlatacak. Hayatının aşkı Arhan’ın peşinden Kapadokya’ya giden Deniz, Alaca Ailesi’ndeki tüm dengeleri değiştirecek.

İŞTE DEV KADRO

Dizide Halil Ergün ‘Hakim’, Özgü Kaya ‘Deniz’, Burak Berkay Akgül ‘Arhan’, Meltem Cumbul ‘Gönül’, Melis Birkan ‘Ünzile’, Ege Kökenli ‘Hanzade’, Özgür Emre Yıldırım ‘Cihangir’, Ekin Aksoy ‘Roza’, Berkan Şal ‘Belmondo’, Ali Başar ‘Eşref’, İbrahim Dizlek ‘Bedirhan’, Miray Kaya ‘Sema’, Yankı Ayhan ‘Sinan’, Yunus Narin ‘Tufan’, Ersel Şibil ‘Fırat’, Mustafa Arda Işık ‘Hakim Can’, Işıltısu Alyanak ‘Alara’ ve Lidya Atlik de ‘Lal’ rolünde.

