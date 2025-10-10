Bakmayın o sakinliğine... O da isyankar oldu: Hayat çok kısa, hepinizi memnun edemem!

Haberin Devamı

Öncesi yani William ile henüz sevgili olduğu dönem de var elbette ama özellikle düğünden sonra Kate, giderek ailenin en çok ilgi gören kişisi haline geldi.

Doğrusu o da görevlerini eksiksiz olarak yerine getiriyor... Nerede, nasıl davranacağını, nasıl giyineceğini, nasıl konuşacağını gayet iyi biliyor... Bugüne kadar hiçbir hata da yapmadı.

Öyle ki ailenin başı Kral Charles bile onu kendi öz kızı gibi bağrına basıyor... Her fırsatta ön plana çıkarmak için çaba gösteriyor.

KATE'İN SESSİZ İSYANI

Ama biliyor musunuz ki Galler Prensesi Kate Middleton özellikle son bir yıldır "saman altından su yürütüp" sessizce isyan ediyor. Elbette skandal yaratacak bir adım atmıyor ama yine de ailenin her istediğini yerine getirmemeye başladı. Bir yoruma göre 'hayır' demeyi öğrendi.

Bunun nedeni de geçen yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları... Karın bölgesinden geçirdiği ameliyat, ardından kanser teşhisi ve zorlu tedavi süreci derken Kate de değişti elbette.

Bu konuda konuşan içeriden bir kaynak "Kate artık hayatın, her talebi yerine getirmek için çok kısa olduğunu anladı" dedi.

Buna örnek olarak da Galler Prensesi Kate Middleton'ın, bu yıl Royal Ascot yarışlarına izleyici olarak katılmaktan son anda vazgeçmesini örnek gösterdi bu kaynak.





HAYATA BAKIŞ AÇISI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Söz konusu kaynak "Kanserle mücadelesi Kate'in hayata bakışını tamamen değiştirdi" diye konuştu.

Yine aynı kaynak, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından Kate'in artık "ailesini, refahını ve kendi gönül rahatlığını ön planda tutmak istediğini" ekledi.

Onun anlattığına göre Kate Middleton artık herkesi memnun etmek içi çabalamayı bıraktı... Bunun yerine bedeninin ve zihninin ihtiyaçlarına öncelik veriyor.

Bu yüzden de aile içindeki görevleriyle aile ve kişisel hayatı arasında daha sağlıklı bir denge kurmaya çalışıyor.

Söz konusu kaynak "Kate artık 'hayır' demenin gücünü öğrendi. Artık kendini kurban etmeden görevlerini yerine getirebileceğini anlıyor" diye konuştu.

Kate Middleton dün de bir ziyarette bulundu... Üzerinde Victoria Beckham imzalı bir takım vardı.. Prenses bu takımı daha önce farklı bir gömlekle kullanmıştı. Aslında her zaman zayıf olan Kate'in eskisinden daha ince görünmesi hayranlarını da endişelendirdi.





TEDAVİ BİTTİ KATE DE DEĞİŞTİ

Aslına bakılırsa Kate, hastalığının hayata bakışını değiştirdiğini kemoterapinin bittiğini duyurduğu videoda gözler önüne serdi ilk kez. Sosyal medya sayfalarından paylaşılan videoda yer alan aile görüntüleri her zamankinden farklıydı.

O zamana kadar halkın karşısında birbirlerine mesafeli duran Kate ile William, el ele tutuşuyorlardı, birbirlerini öpüyorlardı, şakalaşıyorlardı... Kate bir ara başını kocasının omuzuna yaslıyordu.

Hatta videonun bazı bölümlerinde artık gençlik yıllarında kalan mini etekli bir elbise bile giymişti.

Belli ki zaten kendisinin de açıklamasında ip uçlarını verdiği hatta yakın çevresinin sık sık belirttiği gibi kanser tedavisi görmek, bir anlamda ölümün kıyısına kadar gidip gelmek onun hayata bakışını değiştirmişti!





İLK İŞ EN SEVDİĞİ YERE GİTTİ

Zaten tedavisinin bittiğini duyurduktan sonra da bunun bir örneğini sergiledi.. İlk iş olarak en sevdiği yere koştu. Londra'da Sadler's Wells Tiyatrosu'nda sergilenen Giselle Balesi'ni izlemeye gitti.

Belli ki izlediği eserden çok etkilendi ve sosyal medya sayfasından Akram Khan'ın koreografisini yaptığı baleyi ne kadar beğendiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Galler Prensesi "Harika,güçlü, etkileyici ve ilham verici Giselle yorumu için tebrikler ve teşekkürler İngiliz Ulusal Balesi ve Sadler's Wells… Yaratıcılığın en üst seviyesi" diye yazdı.

Onun bu paylaşımıyla da Kate'in öyle büyük bir olay haline getirmeden sevdiği bir etkinliğe katıldığı bir bale seyrettiği de ortaya çıktı.