Kötü anıları yeniden canlandı: Gülüşünü uzaktan görmek için saatlerce beklediler... Bir yıl sonra aynı yerde

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Karın bölgesinden büyük bir operasyon geçiren ardından da kanser tedavisi gören Middleton, bütün bunları yaşamadan önce son kez tam bir yıl önce tüm ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkmıştı.

Aradan geçen zaman içinde büyük korkular ve zorlular yaşadı.

Ama bütün bunlar geride kaldı.

Galler Prensesi, sağlık sorunlarıyla karşılaşmadan hemen önce kalabalık ailesiyle birlikte gittiği Noel töreninde bir yıl sonra yeniden boy gösterdi.

Bu kez yaşadığı zorlukların büyük bir bölümünü geride bırakmış olarak bütün ailesiyle birlikte halkı selamladı. Durmadan etrafına gülücükler dağıttı.

Geçen yıl aynı törende tepeden tırnağa maviler giyen Kate Middleton bu kez Kraliçe Camilla ile uyumlu bir şekilde giyindi.

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Kate Middleton ile Kraliçe Camilla'nın renk uyumu dikkatlerden kaçmadı.

Kate'in üzerinde gelinliğini de seçtiği modacının imzasını taşıyan bir manto vardı. Prenses, Alexander McQueen için Sarah Burton'ın tasarladığı mantosunu aynı renk şapka ve ekoseli bir atkıyla tamamladı.

Saçlarını açık bırakan Kate siyah çizmeler ve siyah çantası tercih etti.

Kocası Prens William, çocukları George Charlotte ve Louis'nin yanında geride bıraktığı zorluklarla dolu bir yıla veda edercesine kocaman gülümsemesiyle halkı selamladı Kate Middleton.

Prens William'ın sakallarını ısrarla kesmediği de günün dikkat çeken olayları arasındaydı.

Bu kez Sandringham'da kraliyet ailesinin gideceği St. Mary Magdalena Kilisesi'nin yakınlarında her zamankinden daha fazla sayıda insan toplanmıştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gidenler orada bıkıp usanmadan İngiliz kraliyet ailesinin gelişini bekledi.

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Yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kral Charles, ama en çok da Prenses Kate için toplanmıştı bu kalabalık.

Aile üyeleri kilisedeki törenin ardından çıkışta bu kez halkla ayak üstü sohbet etme fırsatı da buldu.

Bu yıl Sandringham'da İngiliz kraliyet ailesini görmek için geçen yılkinden de büyük bir kalabalık toplandı. Bunun nedeni halkın kanser tedavisi gören Kral Charles ama özellikle de Galler Prensesi Kate Middleton'ı görmek istemesiydi.





Prenses Charlotte'un annesi Kate'in atkısıyla uyumlu renklere sahip ekoseli dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

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Kate Middleton, geçen yıl aynı yerde halkın karşısına çıktıktan hemen sonra ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Ameliyat geçirdiği ocak ayında açıklansa da bazı söylentilere göre geçen yıl bu törenden birkaç gün sonra hastaneye kaldırılmıştı. Durum böyle olunca atlattığı hastalığı nedeniyle bu yıl her zamankinden daha fazla sayıda insan onu görmek için Sandringham'da toplandı.





Bu yılki buluşmada Kral Charles ile Kraliçe Camilla da keyifli görünüyordu.





İkinci bebeklerini bekleyen Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi de aile üyeleriyle törene katıldı. Prenses'in üvey oğlu Wolfie de her zamanki gibi onlarla beraberdi.

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Galler ailesinin renk uyumu... Kate, William ve çocuklarının kıyafetleri için belli ki özel bir çalışma yapılmış.





Bu arada zaman zaman protokol kuralları da yıkıldı. Kate'i görmek için bekleyen yaşlı bir hamın Prenses'e sımsıkı sarıldı. Kate de ona aynı şekilde karşılık verdi.





Zor bir sene geçiren Kate Middleton'ın epey toparlandığı dikkat çekti.