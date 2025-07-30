O fotoğraf sadece bir kez çekilir.. Tatilde saklambaç oynuyorlar!

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Bir araya geldiklerinde konuştukları konu da işleri olur hep. Ne kadar çok turist geldiği, restoranların nasıl dolup taştığı ya da belki geçen yıllara oranla gelenlerin azaldığı...

Ama bir haftadan daha uzun bir süredir Yunanistan'ın Kefalonya bölgesinde hem yerel halk hem de turistler tek bir konudan söz ediyor...

Birbirlerine hep aynı soruyu soruyor: Prens William, Kate Middleton ve çocuklarını gören var mı?

KATE VE WILLIAM'IN AİLE TATİLİ ŞEHİR EFSANESİNE DÖNÜŞTÜ

Bölgenin yerli halkından bazıları William, Kate ile çocukları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin, 16 Temmuz'da özel bir jetle bölgeye ulaştığına yemin bile ediyor.

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Hatta bununla kalmayıp Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael Middleton'ın da orada onlarla birlikte olduğunu ileri sürenler bile var.

Bir başka deyişle geçen yılı "kanser" gölgesinde ve bununla ilgili ortaya atılan dudak uçuklatan türden iddialarla geçiren Kate Middleton ve Prens William, bu yılda "tatil gizemiyle" gündemin ilk sıralarında.

Daha düz söylersek Kate ile William'ın "Yunanistan tatili" bir tür şehir efsanesine dönüştü!

İKİ FARKLI MEGA YATIN ADI GEÇİYOR

Kate ile William, bir söylentiye göre Opera adlı süper yatla bir başka söylentiye göre de Charles Simonyi'ye ait Norn adlı başka bir süper yatla çıktıkları mavi yolculukta bile görüntülendi.

Bu arada Simonyi'nin Microsoft şirketinin ileri gelenlerinden biri olduğunu ve uzaya giden ikinci Macar kökenli kişi olduğunu da not edelim.

Aslında her şey yaklaşık 15 gün önce Opera adlı yatla ilgili söylentilerle başladı.

Bundan iki hafta öncesinde ortada dolaşan söylentilere bakılırsa Kate ile William, üç çocukları ve Kate'in anne ve babasıyla birlikte Opera adlı yatla gezerken görüntülenmişti.

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Söz konusu Opera yatı Birleşik Arap Emirlikleri'nin zengin ailelerinden biri olan Şeyh Abdullan bin Zayed El Nahyan'a ait... Yatın değeri 340 milyon sterlin.... Ayrıca dünyadaki en gösterişli özel yatlardan biri.

Fakat sonradan bu Opera yatı söylentiler ilerledikçe yerini Norn adlı başka bir süper yata bıraktı.

RESTORANLARDA GÖRÜLDÜKLERİ BİLE KONUŞULUYOR

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Mİddleton'ın tatilde olduğu biliniyor. Ama nereye gittikleri konusunda her yıl olduğu gibi söylentilerden başka bir bilgi yok.

Ama dünyanın dört bir yanında medya Kate ile William'ın Yunan adalarında tatil yaptığı konusunu durmadan gündeme getiriyor.

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Adı en çok geçen de Opera adlı süper yat.

Kate, William ve ailesinin bazı restoranlara uğradığını ileri sürenler de var.

Bütün bu söylentilerle ilgili ortak bir nokta var: Kate ile William'ın Kefalonya'da tatil yaptığını bu iddiaları ortaya atanların hiçbiri görmüş değil.

Ama nasıl bir tesadüf ki ya bir kuzen ya da bir arkadaş Kate, William ve çocuklarını yattan tekneyle ayrılırken ya da bir restorandan çıkarken görmüş.

Daha öncesinde Kate ile William'ın yaz tatillerini Karayip adalarında geçirdiğine dair söylentiler yayılırdı... Bu kez ise söylentilerin rotası Yunan adalarına kaymış durumda.

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ÜST DÜZEY BİR EMEKLİ DE GÖRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ: Bu arada Kate ile William'ı gördüğünü söyleyen tek kişi Yunan Savunma Bakanlığı'ndan emekli üst düzey memur olan bir kadındı... O emekli üst düzey memur, Galler çiftini kendi gözleriyle gördüğünü ileri sürdü.





EVLİLİK ÖNCESİ ÇEKİLEN EN ÜNLÜ TATİL FOTOĞRAFI: Bu arada Kate ile William bir kez de evlilik öncesi çıktıkları bir tekne gezintisinde objektiflere yakalandı. O sırada takvimler 2006 yılını gösteriyordu. O sırada flört eden çift Galler Prensesi'nin dayısı Gary Goldsmith'in yatında Ibiza'da güneş ve deniz keyfi yapıyordu.

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Kate ile William'ın evlenmeden önce henüz sevgiliyken çıktıkları o tatilde yanlarında Carole ve Michael Middleton ile James ve Pippa da bulunuyordu.





KATE'İN TATİL POZLARI İSTİFA GETİRMİŞTİ

2012 yılında o sırada Cambridge Düşesi olan Kate Middleton'ın üstsüz fotoğrafları İngiliz kraliyet ailesinin başını çok ağrıtmıştı.

Fotoğraflar, William ile Fransa'da tatil yaptıkları Lord Linley'in özel şatosunun balkonunda üstsüz güneşlendiği sırada çekildi.

BBC’nin Kraliyet ailesi muhabiri Nicholas Witchell ise fotoğrafların İngiliz gazetelerine geçen hafta servis edildiğini, ancak gazetelerin kareleri yayınlamayı reddettiğini belirtti. İngiliz kraliyet ailesi fotoğrafları yayınlayan Closer dergisine dava açtı. Dergiye 45 bin Euro para cezası verildi.

İrlanda Daily Star gazetesinin yayın yönetmeni ise fotoğrafların yayınlanmasından bir süre sonra istifa etti.