Katar’ın özel konukları

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Katara Cultural Village’daki açılış galasına ‘Zamanın Kapıları’ dizisinin başrol oyuncuları Esra Bilgiç ile Birkan Sokullu da katıldı. Etkinliğin özel konukları arasında yer alan iki oyuncu, kırmızı halıda davetlilerin ilgi odağı oldu.

Sokullu, “Ajyal Film Festivali’nde yer almak büyük mutluluk. Sanatın birleştirici gücünü hissetmek özel bir duygu” dedi.

Bilgiç de “Türk yapımlarının başarısını binlerce kilometre uzakta duymak, Türk sinema ve televizyonuna dair konuşmak, seyircinin takdirini almak gurur verici. Çok motive bir şekilde ülkeme döneceğim” diye konuştu.