Kaş'ta caz festivali

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Festival, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kaş Marina’da gerçekleşecek. Programın açılışını 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas yapacak. İlk gecenin kapanışı ise Kalben’den olacak. Festivalde ikinci gün Deniz Mahir Kartal’ın solo performansı ile başlayacak. Birsen Tezer de ikinci geceyi renklendirecek. Son gün ise Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve en önemli müzisyenlerinden Fatih Erkoç sahnede olacak. Festivalin kapanışını İlhan Erşahin gerçekleştirecek.