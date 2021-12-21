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Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kimler? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları ve konusu

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Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kimler Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları ve konusu

Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Kasırgada Vurgun filminin senaryosunu Scott Windhauser ve Jeff Dixon yazdı. Peki, Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Kasırgada Vurgun filmi bu akşam televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Kasırgada Vurgun filmi, bir suçlu ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek ABD Mint tesisine sızıp 600 milyon dolar çalma girişimini konu ediniyor.

KASIRGADA VURGUN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Rob Cohen’in yaptığı ‘Kasırgada Vurgun’ filminin oyuncu kadrosunda; Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten gibi isimler yer alıyor.

KASIRGADA VURGUN FİLMİ KONUSU

Bir suçlu ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek ABD Mint tesisine sızıp 600 milyon dolar çalma girişimini konu ediniyor.

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