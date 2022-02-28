Kasırgada Vurgun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kasırgadaki Vurgun televizyonda!

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Aksiyon filmi Kasırgada Vurgun oyuncuları ve konusu ile film severler tarafından merak ediliyor. 2018 yılında beyazperdede yer alan Kasırgadaki Vurgun bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Kasırgadaki Vurgun oyuncuları ve konusu...

KASIRGADA VURGUN KONUSU NEDİR?

Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir ABD Mint tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

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KASIRGADA VURGUN OYUNCULARI

Rob Cohen ratafından yönetilen Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları Jeff Dixon ve Scott Windhauser tarafından yazılan ve Toby Kebbell , Maggie Grace , Ryan Kwanten , Ralph Ineson , Melissa Bolona , ​​James Cutler ve Ben Cross gibi başarılı isimlerden oluşuyor.