'Kasım'da sinema başkadır

Haberin Devamı

D-Smart kanallarında Kasım ayı boyunca bin 163 farklı film ekranlara geliyor.

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Sinema TV kanalında; bu yıl En İyi Görsel Efekt dalında Oscar’a aday gösterilen, Maymunlar Cehennemi serisinin son halkası Kingdom Of The Planet Of The Apes ile romantik bir kara komedi olan Loveable, “TV’de İlk Kez” etiketiyle karşımıza çıkıyor. Hiç düşmeyen gerilimiyle Black Cab ve bir huzurevindeki korku dolu olayları sarsıcı bir biçimde anlatan The Home TV’de ilk kez seyircinin beğenisine sunuluyor.

AKSİYON ZİRVEYE ÇIKIYOR

Sinema Aksiyon kanalında; Transformers serisi, The Amazing Spider-Man 1 ve 2, Madame Web ve Baby Driver gibi nefes kesen filmler aksiyonu zirveye çıkarıyor.

Haberin Devamı

EV KİRASI ÇALINIRSA

Sinema Komedi kanalında; ev arkadaşı 2 genç kadının çalınan ev kiralarının peşine düşmelerini konu edinen One of Them Days ve gerçek aşk ile hayatının en önemli oyunculuk teklifi arasında seçim yapmak zorunda kalan bir aktörün eğlence dolu hikayesi Good Mourning TV’de ilk kez yayınlanıyor. Ayrıca Holmes & Watson, Just Getting Started ve The Chef gibi eğlenceli filmler de kahkaha dolu dakikalar yaşatıyor.

SÜPER KÖPEK DEVRİYESİ

Sinema Aile kanalında; Super Charlie ve Caretta Bobi filmleri TV’de ilk kez ekrana gelirken süper köpek devriyesi Paw Patrol: The Mighty Movie de özellikle çocukların neşesine neşe katıyor.

EFSANE YAPIMLAR

Kramer vs Kramer, The Fisher King, The Mask of Zorro ve Troy gibi sinema tarihine damga vurmuş efsane yapımlar, Sinema 1001 kanalında izleyiciyle buluşuyor.

3 YENİ TÜRK FİLMİ

MovieSmart Türk kanalında; TV’de ilk kez yayınlanacak 3 film öne çıkıyor. Başrollerini Keremcem ile Aslı Tandoğan’ın paylaştıkları Mirasyediler: Aşk ve Karmaşa, Burak Güneş ve Aslı Bekiroğlu’nu bir araya getiren bir romantik komedi Aşk Hırsızı: Romantik Soygun ve İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş’tan Koparan Kardeşler, Türk sinemasının yeni örnekleri olarak dikkat çekiyor. İklim krizi ve kıtlık nedenleriyle yaşanmaz haldeki dünyayı resmeden Bir Zamanlar Gelecek 2121 ise görsel bir şölen sunuyor.

Haberin Devamı

DİZİ TUTKUNLARINA ÖZEL

FX kanalında; How I Met You Mother, The Walking Dead, Bones ve Criminal Minds gibi sevilen diziler, hayranlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

ÇOCUKLAR EKRAN BAŞINA

ÇocukSmart’ta Pisi ve Leliko, Moonbug’da Cocomelon ve Little Angel, Cartoon Network’te Kucho ve Kral Şakir, çocuklara keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Cartoonito kanalında Barney’s World ve Batwheels, Disney Jr.’da ise Bluey ve Patinşaat gibi en sevilen çizgi içerikler yayınlanıyor.

BELGESEL TUTKUNLARINA ÖZEL KANALLAR

National Geographic kanalında; yeni sezonlarıyla Tarihin Sıra Dışı Eserleri ve Mısır'ın Kayıp Hazinelerinin Peşinde, National Geographic WILD’da yeni seriler Avrupa’nın Vahşi Harikaları ve Mara: Yeniden Doğuş, Discovery kanalında yeni sezonlarıyla Altın Peşinde ve Tamirat Tadilat Dünya Turu öne çıkan içerikler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

YENİ SEZONLAR YENİ SERİLER

ID kanalında yeni sezonlarıyla Paula Zahn ile Cinayet Dosyası ve Amerikan Canavarı, Tarih TV’de de yeni seriler Bir Gün ve Suç Mahalli: Antik Çağ seyirciyle buluşuyor.