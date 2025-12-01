×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kasım ayının şampiyonu Kanal D!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Güller Ve Günahlar#Uzak Şehir
Kasım ayının şampiyonu Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:19

Türkiye'nin kanalı Kanal D, kasım ayını da şampiyon olarak kapattı. Kanal D; çok konuşulan dizileri, gündemin nabzını tutan haberleri ve ses getiren programlarıyla dikkat çekerken kasımda total hedef kitlede prime time birincisi oldu.

Haberin Devamı

EN SEVİLEN DİZİLER

Her bölümü merakla beklenen "Güller ve Günahlar", haftalardır reytinglerin zirvesinde yer alan "Eşref Rüya", Mardin'i Türkiye'nin gündemine taşıyan "Uzak Şehir", Türk dizi dünyasının fenomeni "Arka Sokaklar" kanalın kasım başarısında önemli rol oynadı.

BULUŞMA NOKTASI

Çok beğenilen yaşam içerikleri; "Gelinim Mutfakta", "Neler Oluyor Hayatta?", "Evrim Akın ile Ev Gezmesi", "Arda'nın Mutfağı", "Arda ile Omuz Omuza" ve "Magazin D" her yaştan izleyiciyi Kanal D'de buluştururken "Kanal D Ana Haber" ve "Kanal D Haber Hafta Sonu" dünyada ve Türkiye'de tüm olup bitenleri canlı yayınlarla ekrana taşıdı.

Kasım ayının şampiyonu Kanal D

Haberin Devamı

İNCİ TANELERİ'NDE YENİ SEZON

Kasım ayında dramdan aksiyona, komediden gerilime kadar yerli ve yabancı sinema filmlerini izleyiciyle buluşturan Kanal D, büyük ilgi gören dizisi "İnci Taneleri"nin yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Güller Ve Günahlar#Uzak Şehir

BAKMADAN GEÇME!