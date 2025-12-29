Kasa boÅŸalmaya baÅŸladÄ±, ticari zeka devreye girdi: ParayÄ± verenle yemeÄŸe Ã§Ä±kacaklar

Haberin DevamÄ±

Ä°ngiliz ve ABD magazin basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Meghan Markle ile Prens Harry, hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda isteyenle akÅŸam yemeÄŸine Ã§Ä±kacaklar.

Haberlere gÃ¶re 44 yaÅŸÄ±ndaki Meghan Markle ile 41 yaÅŸÄ±ndaki Prens Harry, bir akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in 100 bin dolara bilet satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Â PARAYI KÄ°M Ä°Ã‡Ä°N TOPLAYACAKLARI NET DEÄžÄ°L

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum daha Ã¶nce de duyulmuÅŸtu... O zamanki sÃ¶ylentilere gÃ¶re Meghan ile Harry, Archewell adlÄ± hayÄ±r kurumlarÄ± iÃ§in para toplamak amacÄ±yla CharityBuzz ÅŸirketiyle iÅŸbirliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra bu zamana kadar Meghan ile Harry, oÄŸullarÄ± Archie'nin adÄ±na kurduklarÄ± vakfa gelir saÄŸlamak iÃ§in anonim baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara bel baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdi net olarak bilinmeyen ayrÄ±ntÄ±, Meghan Markle ile Prens Harry'nin bu iÅŸi kurduklarÄ± yardÄ±m vakfÄ±na destek iÃ§in mi yoksa kendilerine destek iÃ§in mi yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±.





KÄ°ÅžÄ° BAÅžI 100 BÄ°N DOLAR Ã–DEYEN ONLARLA YEMEK YÄ°YECEK

Sussex Ã§ifti, bu kiÅŸi baÅŸÄ±na 100 bin dolarlÄ±k yemek konusunu vakÄ±flarÄ±nÄ±n internet sitesinden ilan etmiÅŸ deÄŸil. Bunun daha Ã¶nce gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leriyle sosyalleÅŸmek iÃ§in para Ã¶deyen yÃ¼ksek gelirli kiÅŸilere sunulan bir fÄ±rsat olduÄŸunu konuÅŸuluyor.

Meghan ile Harry'nin bu planÄ±na aÅŸina olan bir kaynak Radar adlÄ± internet sitesine "Meghan ile Harry'nin kendileriyle tanÄ±ÅŸma ÅŸansÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k paralar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sunmalarÄ± esasen bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±.

Ä°nsanlar onlarla akÅŸam yemeÄŸi yemek iÃ§in binlerce dolar Ã¶deyecek" dedi.

'PARA KAZANMANIN KOLAY YOLU'

Bir baÅŸka kaynak da bu konuda "Kamuoyundaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼klerini kendileri iÃ§in para toplamak amacÄ±yla kullanacaklar. AkÅŸam yemeklerinin hayÄ±r iÅŸlerinden iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine kadar her tÃ¼rlÃ¼ nedenden dolayÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyebilecekler" dedi.

Bu kaynaÄŸÄ±n bundan sonraki sÃ¶zleri daha da ilginÃ§: "Ä°ÅŸin Ã¶zÃ¼, bunun kendileri iÃ§in para kazanmanÄ±n Ã§ok kolay bir yolu olmasÄ± ve Ã¼stelik bedava bir akÅŸam yemeÄŸi de alacak olmalarÄ±. Yine de inkar edilemez bir gerÃ§ek var. GeÃ§miÅŸteki kraliyet ailesinin asla yapmayacaÄŸÄ± bir ÅŸekilde eriÅŸim imkanÄ± sunuyorlar."

Â