Gökberk Demirci: Kartal uyumlu, anlayışlı ve fedakâr biri

◊ Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in kadrosundasınız. Dizi iki sezon boyunca ekranı kasıp kavurdu. Üçüncü sezonda seyirciyi neler bekliyor?

- Evet, başarısına onlarca kez şahit olduğum bir projeye dahil olmak gerçekten büyük bir mutluluk benim için. Bu sezon da değerli izleyicilerimizle birlikte kasıp kavurmaya devam edeceğiz diyebilirim. Çok tatlı bir hikâyemiz var. Aile bağlarının, sevginin ve emeğin vurgulandığı; bunlar için insanların neler yapabileceğine dair sıcacık bir hikâye ile izleyicinin karşısına çıkıyoruz. İzleyicilerimiz kadar biz de gerçekten çok heyecanlı ve çok mutluyuz.

◊ Dizinin uyarlandığı İclal Aydın’ın “Üç Kız Kardeş” romanını okudunuz mu? Senaryo geldiğinde bu projede yer almak istemenizdeki sebep nedir?

- Elbette okudum, hatta ilk işim bu oldu. Bu vesileyle sevgili İclal Aydın’ın kalemine ve o güzel yüreğine sağlık diyorum. Herkese gönülden tavsiye edebileceğim bir kitap. Aslında birçok sebebi var. Gerçekten çok başarılı bir proje ve başarılı bir ekip var. Çok huzurlu bir ekip, aynı zamanda karakterimi ilk okuduğumda kendimle inanılmaz benzerlikler bulmuştum. Yani içimden bir ses burada olmam gerektiğini söyledi ve her zaman o sesi dinlerim. Ayrıyeten bu imkânı sağladı

kları için de gerçekten teşekkür ediyorum.

TÜRKAN VE KARTAL DÜŞTÜKLERİ YERDEN BİRLİKTE KALKTI

◊ Kartal, sakin ve uyumlu bir karakter. Sizin gözünüzden Kartal nasıl biri?

- Kartal karakterini çok seviyorum. Hatta bazen “Keşke Kartal gibi düşünsem” dediğim oluyor. Kartal çok uyumlu, çok anlayışlı, çok sakin, ölçülü, düşünceli ve fedakâr bir karakter. Hayatımızda da bu tarz insanlar çok önemlidir.

◊ Kartal ve Türkan ilişkisi izleyiciler tarafından çok sevildi. Bu ilişki sizin için ne ifade ediyor?

- Bu iki kişi arasında önemli ve hassas bir durum var. Tabiri caizse düştükleri yerden birlikte kalktılar. İkisi de yaralı ve birbirlerinin yaralarını sardılar. Birlikte hayata yeniden sıkı sıkıya tutundular ve gülmeyi başarabildiler. Yani Kartal-Türkan ilişkisi, insanlar için emek ve fedakârlığın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır.

İKİ KERE DÜŞÜNÜP HAREKET EDİYOR

◊ Oynadığınız karakterin en çok hangi yönünü seviyorsunuz?

- Kartal’ın en sevdiğim özelliklerinden biri gerçekten çok anlayışlı ve sakin olması. Mantığı asla elden bırakmayan bir karakter. Karşılaştığı bazı olumsuzluklarda iki kere düşünüp bir kere hareket ediyor. Bunun hakkında birçok şey sayabilirim.

◊ Ayvalık’ta çekimler nasıl gidiyor, set ortamınızdan biraz bahseder misiniz?

- Gerçekten çok keyifli bir yer burası. Ayvalık insanları sağ olsunlar çok sıcak ve misafirperver. Ayrıca ekibimiz, harika insanlardan oluşuyor. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hep derler ya “Biz bir aileyiz” diye, gerçekten de öyle.

BU İLGİYİ BİRÇOK ŞEYE DEĞİŞMEM

◊ “Üç Kız Kardeş” sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

- Hiç tanımadığımız ya da tanışmadığımız insanlar tarafından bu derece sevilmek çok güzel bir duygu. Sanki onların ailesinin bir parçasıymışız gibi. Gösterdikleri ilgi, alaka ve sevgi benim için o kadar önemli ki, bunu birçok şeye değişmezdim. Hepsi iyi ki var.

◊ Sizin sosyal medya ile aranız nasıl? Sizin için yapılan yorumları okur musunuz? Eleştiriye açık mısınızdır?

- Aslında sosyal medyayla aram iyiydi, fakat iş yoğunluğundan şu sıralar biraz uzak yaşıyorum. Eleştiriye her zaman açık oldum ama malum bazen eleştiri boyutunda kalmıyor. Sanırım biraz soğudum demek daha doğru. Ama her şeyden önemlisi hiçbir zaman desteğini, sevgisini, ilgisini ve alakasını esirgemeyen öyle güzel bir kitle var ki, ben bunun için zaten elimden geldiğince her fırsatta teşekkür ediyorum. Kalplerimiz bir, onlarla da çok güzel bir aile olduk desem yanlış olmaz. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin.