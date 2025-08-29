Karnında çocuğuyla bir başkası için terk edilmişti… Kucağındaki o küçük bebek şimdi boyunu geçti

Haberin Devamı

Aslında yıllar önce yaşanan acı hikâyesi unutulmaya yüz tutmuşken son birkaç yılda yaşananlar onun yaşadıklarını magazin dünyasına bir kez daha hatırlatmış oldu.

Ünlü oyuncu Bridget Moynahan ünlülerin akın ettiği Amerika Açık Tenis Turnuvası’na 18 yaşına basan oğlu Jack ile katıldı.

TEK BAŞINA BÜYÜTTÜĞÜ OĞLU ARTIK BOYUNU AŞTI

Özel hayatını hep gizli tutmaya gayret eden ve sosyal medyadan pek de bir şey paylaşmayan ünlü oyuncu bu kuralı uzun zaman sonra bozdu.

Oğlu artık kendi boyunu geçen Bridget Moynahan birlikte çekildikleri mutlu pozu Instagram hesabından paylaştı.

Bridget Moynahan, oğlunun fotoğraflarını ya da kendi özel yaşantısını saklamak için çok uğraşsa da Jack’in ünlü babası, emekli futbol yıldızı Tom Brady ise bu konuda oldukça rahat.

Hatta kimi hayranları onun çocuklarının fotoğraflarını biraz fazlaca paylaştığını bile düşünüyor…

Aslında bunun altında belki de Tom Brady’nin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Jack ve onun annesi Bridget Moynahan’la olan biraz hüzünlü biraz da tartışmalı hikâye yatıyor…

BÜYÜK AŞKLARI BİTTİĞİNDE HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞTİ

Bridget Moynahan ve Tom Brady, ikisi de gencecik birer yıldızken büyük bir aşk yaşamış, birlikte yakaladıkları mutluluk o dönem çekilen el ele kırmızı halı pozlarına yansımıştı.

İkilinin 2004’te başlayan aşkı Tom Brady’nin onu Gisele Bündchen için terk etmesiyle sona erecekti…

Bündchen’e duyduğu aşkla hiç düşünmeden Bridget Moynahan’ı terk eden Tom Brady, kısa süre sonra ünlü oyuncunun hamile olduğunu öğrendi.

ÇOCUĞU OLACAĞINI BİLE BİLE YENİ AŞKINA KOŞTU

Ancak buna rağmen ona geri dönmeyi bir an bile aklından geçirmeden hemen Gisele Bündchen’in kollarına koştu.

O günlerde magazin basınının manşetlerinden inmeyen bu terk ediş hikâyesi uzun süre hafızalardan silinmemişti.

Tom Brady daha henüz ayrıldığı sevgilisinin hamile olduğunu öğrenmesine rağmen Gisele Bündchen’le bir ilişkiye başladığı için çok eleştirildi.

Bridget Moynahan, bu konuda pek konuşmadı, oğlu Jack’i doğurdu ve ona tüm sevgisini vererek büyüttü.

YILLAR SONRA ONUN DA YUVASI BİR BAŞKA AŞK UĞRUNA YIKILDI

Brady ve Bündchen ise Şubat 2009'da evlendiler ve şu anda 15 yaşında olan Benjamin adında bir oğulları ve 12 yaşında olan kızları Vivian'ı kucaklarına aldılar.

Bu evlilik de 13 yılın ardından Ekim 2022'de bitti.

Tom Brady ve Gisele Bündchen ayrıldıktan sonra ünlü model spor hocasıyla aşk yaşamaya başladı hatta bu aşkın boşanmadan başladığı ve Tom Brady’yi aldattığı da iddia edildi.

En sonunda Gisele Bündchen 44 yaşında yeni aşkından bir erkek çocuk doğurdu ve bir kez daha anne oldu.

"YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ" DEDİLER

Tüm bu yaşananların ardından geçmişi hatırlayanlar Tom Brady ve Gisele Bündchen çiftine “Yuva yıkanın yuvası olmaz” sözünü hatırlattılar ve evliliklerinin geçmişte Bridget Moynahan’a yaşattıkları üzüntü yüzünden bittiğini bile söylediler.

Oysa gerçekler böyle değildi… Bridget Moynahan “O günlerde çok acı çektim” demiş hatta bir de kitap yazmıştı ama zaman ilerledikçe bu üçlü ilişkilerini düzeltmeyi başardı.

ARTIK HERKES BİRBİRİYLE DOST OLDU

Küçük Jack annesiyle büyüse de Tom Brady ve Gisele Bündchen çifti onu kendi çocuklarından ayırmadılar ve sık sık Jack’i yanlarına aldılar. Eski defterler kapanmaya yüz tuttu, taraflar bir şekilde dostluk kurmayı başardı.

Bridget Moynahan da yıllarca aldatılıp hamileyken terk edilen kadın olarak anıldıktan sonra en sonunda mutluluğu buldu.

Tom Brady’den ayrıldıktan sonra tanıştığı iş insanı Andrew Frankel ile 2015’te evlenen Bridget Moynahan bir daha anne olmadı. Ancak eşinin ilk evliliğinden doğan üç oğlunu kendi oğlu Jack’le birlikte büyüttü ve örnek bir yuva kurdu.