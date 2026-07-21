Karnında bebeğiyle aldatılmıştı… Üç çocuğunu artık affettiği kocasıyla mutlu mesut büyütüyor

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Eskilerin deyimiyle köprülerin altından çok sular aktı ve üç çocuklu çift sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi davranarak evliliklerini kurtarmayı başardı.

Maroon 5 grubunun solisti, ünlü şarkıcı Adam Levine ve eski bir Victoria’s Secret meleği olan model eşi Behati Prinsloo şu sıralar birçok ünlü gibi yat tatilinin keyfini çıkarıyor.

Adam Levine ve Behati Prinsloo, Saint-Tropez'de ailece yat keyfi yaptı. Maroon 5 grubunun solisti ve Namibyalı model, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte lüks bir yatta güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Çift, denize girdi, çocuklarla oynadı ve güvertede dinlendikten sonra öpüşüp koklaşırken paparazzilerin kameralarına yakalandı.

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Şimdi böyle mutlu görüntüler verseler de ünlü çiftin evliliği dört yıl önce büyük bir badire atlatmıştı…

Eylül 2022’de Instagram modeli Sumner Stroh, TikTok'ta yayınladığı bir video ile Adam Levine ile yaklaşık bir yıl süren bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Stroh, Levine'in kendisine gönderdiği cinsel içerikli mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Bu yetmezmiş gibi hemen ardından Alyson Rose ve Maryka adlı iki kadın daha Levine'in kendilerine flörtöz ve uygunsuz mesajlar attığını gösteren ekran görüntüleri yayınladı.

Suskun kalarak bu işten kurtulamayacağını anlayan Adam Levine bu ifşaların ardından hemen sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “çizgiyi aştığını” kabul etti ve karısından özür diledi.

Bunlara rağmen yollarını ayırmayan çift birkaç ay sonra üçüncü çocuklarına kavuştu.

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Magazin basını, Behati Prinsloo'nun evliliğini korumak için eşini sıkı bir göz hapsinde tuttuğunu yazarken Adam Levine de sürekli babalık hallerini öne çıkarmaya başladı…

9,5 yaşında Dusty Rose ve 8 yaşında Gio Grace adında iki kızları olan ünlü çift 3,5 yaşındaki adını henüz açıklamadıkları oğullarıyla artık mutlu bir aile tablosu yaşıyorlar.

Adam Levine de özel hayatını sosyal medya hesabından çok ortaya dökmese de hâlâ sadık bir eş ve iyi bir baba olduğunu göstermek için nadir de olsa ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan hayranlarıyla paylaşıyor.

Az sayıda fotoğraf paylaşmasına rağmen, Levine çocukları ve babalığı hakkında sıkça konuşmayı seviyor.

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2025'te PEOPLE dergisine baba olduktan sonra nasıl "yumuşadığını" anlatan ünlü şarkıcı "Her gün ağlıyorum. Ayrıca duygularımla artık daha barışığım. Onların yanında olmayı çok seviyorum. Her adımlarını izlemeyi seviyorum. Ve tabii ki, küçük oldukları zamanı özlüyorsunuz, sonra büyüyorlar ve 'Aman Tanrım, çok büyüdüler' diyorsunuz ve büyüdüklerinde onlarla yapabileceğiniz her şeyi takdir ediyorsunuz" dedi.

Babalık hedefinin “hayatlarını seven” “mutlu çocuklar” yetiştirmek olduğunu ve ancak o zaman kendisini “başarılı” sayacağını söyleyen ünlü şarkıcı “O zaman resmen dünyanın en şanslı insanı olacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu hayatımın en büyük başarısı olurdu” diyor.