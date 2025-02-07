Daha bebeğini doğurmadan aldatılmıştı... O adamla ilişkimi bitirdim, bir daha barışmam!

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Diğer yandan her anne adayı doğacak bebeğini eşiyle birlikte büyütmek ister. Hem anne hem de baba sevgisini doya doya almasını arzu eder.

Ama bu durum her zaman bu şekilde gelişmez.

Bazen talihsizlikler yaşanır ve o bebek daha doğmadan annesi ile babası ayrılır. Belki de bunu yapmak, doğacak bebeğin iyiliği için gereklidir.

Böylesi zor bir durum yaşayan bir ünlü var şimdi gösteri dünyasında.

Nişanlısıyla ilk bebeğine kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken bir anda beyninden vurulmuşa döndü.

Cep telefonundaki mesajlardan anladığına göre nişanlısı, karnındaki bebeğin babası onu aldatmıştı.

Hiç düşünmedi bu ünlü ve hem kendisine hem de bebeğine bunu yapan nişanlısını anında terk etti.

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Şimdi yakınlarının söylediğine bakılırsa bunu da kendi iyiliği için yaptı. Elbette dünyaya getireceği bebeğinin mutluluğunu da düşündü.

HAMİLEYKEN ALDATILINCA BEBEĞİNİN BABASINI TERK ETTİ

Karnı burnunda nişanlısından ayrılan bu ünlü, güzel oyuncu Megan Fox.

38 yaşındaki oyuncu ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı nişanlısı Machine Gun Kelly, birlikte ilk bebeklerini bekliyordu. Fakat görünüşe göre onu birlikte kucaklarına alamayacaklar.

Çünkü Machine Gun Kelly'nin cep telefonunda başka kadınlardan gelen mesajları gören Fox, nişanlısını terk etti.

Yakın çevresine bakılırsa da onunla yeniden bir araya gelme olasılığı çok düşük.

ARTIK ONUNLA İLİŞKİSİ OLMASINI İSTEMİYOR

Bu konuda Page Six'e konuşan kaynaklar, aslında gerçek adı Carson Baker olan Machine Gun Kelly'nin (MGK) Megan Fox'a dönmek istediğini söyledi.

Ama yine onların anlattıklarına bakılırsa Fox, artık MGK ile ilişkisini sürdürmek istemiyor. Bunu da hem kendi hem de bebeğinin iyiliği için yaptığını savunuyor.

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Aslına bakılırsa Megan Fox ile Machine Gun Kelly, daha önce de bir ayrılık süreci yaşayıp tekrar bir araya geldiler.

İlk bebeklerini beklediklerini açıklamalarının üzerinden sadece iki hafta geçtikten sonra yollarını ayırdılar.

YİNE DE BEBEĞİYLE BABASININ GÖRÜŞMESİNE İZİN VERECEK

Ama Fox, doğum öncesi kafasını toparlamak ve iyileşmek için MGK'dan uzak durmayı düşünüyor.

Her ne kadar görüşmüyor olsalar da Meghan Fox, ilişkisine tekrar başlamak istemese de MGK'nın doğacak bebeğinin hayatında olmasını da arzu ediyor.

Megan Fox ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. Bu evlilikten 12 yaşında Noah, 10 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adında üç tane oğlu oldu.

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34 yaşındaki Machine Gun Kelly'nin de Emma Cannon ile ilişkisinden 15 yaşında Casie adında bir kızı bulunuyor.

Megan Fox ilk evliliğini 2010 ile 2021 arasında Brian Austin Green ile yapmıştı. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.