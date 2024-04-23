Karnavalda Türkan dansı

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YEŞİLÇAM’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Adana’da bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında önceki gün düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı.

Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalda Şoray Uzun’un sorularını yanıtlayan sanatçıya ilgi büyük oldu. Adana Müze Kompleksi’nde yapılan etkinliğe damgasını vuran ise Türkan Şoray’ın dansı oldu.

Sanatçı, Demet Akalın’ın ‘Türkan’ şarkısı eşliğinde sahnede dans etti. Kendisini müziğin ritmine bırakan 78 yaşındaki oyuncunun eğlenceli görüntüleri sosyal medyada birçok sayfa tarafından paylaşıldı.