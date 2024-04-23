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Karnavalda Türkan dansı

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#Türkan Şoray#12. Portakal Çiçeği Karnavalı#YEŞİLÇAM
Karnavalda Türkan dansı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 08:44

12. Portakal Çiçeği Karnavalı’nda düzenlenen söyleşiye katılan Türkan Şoray, ‘Türkan’ şarkısıyla dans etti. 78 yaşındaki sanatçının eğlenceli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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YEŞİLÇAM’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Adana’da bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında önceki gün düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı.

Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalda Şoray Uzun’un sorularını yanıtlayan sanatçıya ilgi büyük oldu. Adana Müze Kompleksi’nde yapılan etkinliğe damgasını vuran ise Türkan Şoray’ın dansı oldu.

Karnavalda Türkan dansı

Sanatçı, Demet Akalın’ın ‘Türkan’ şarkısı eşliğinde sahnede dans etti. Kendisini müziğin ritmine bırakan 78 yaşındaki oyuncunun eğlenceli görüntüleri sosyal medyada birçok sayfa tarafından paylaşıldı.

 

 

 

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#Türkan Şoray#12. Portakal Çiçeği Karnavalı#YEŞİLÇAM

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