×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Karlıova Ailesi'nin şık erkekleri

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet Dizisi#Karlıova Ailesi#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:02

Kanal D’nin 8 Eylül’de izleyiciyle buluşacak olan Haysiyet dizisinin setinden renkli kareler gelmeye devam ediyor. Kamera karşısına bu kez Karlıova ailesinin erkekleri geçti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ALIN TERİYLE KURULAN BİR HAYAT

Çekimleri Balat’ta devam eden Haysiyet’te İstanbul’da nakliyecilik yapan Karlıova ailesi, kalabalık ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile olarak hikâyede yer alıyor. Hayatı kolay kazanmayan aile, yıllarca başkalarının evlerini taşırken kendi düzenini ve onurunu alın teriyle ayakta tutuyor.

KARLIOVA ERKEKLERİ KAMERA KARŞISINDA

Merakla beklenen dizide Karlıova ailesinin babası Sadık Karlıova’ya Kerem Alışık hayat veriyor. Ailenin diğer üyeleri Mehmet Karlıova’ya Doğukan Güngör, Tufan Karlıova’ya Gökberk Yıldırım hayat verirken, Aziz Karlıova’yı Asir Gündoğdu, Ahmet Karlıova’yı ise Orkuncan İzan canlandırıyor.

Karlıova Ailesinin şık erkekleri


GÜÇLÜ BAĞLAR

Haberin Devamı

Setten paylaşılan yeni karelerde Karlıova ailesinin erkekleri, dizinin güçlü aile bağlarını da gözler önüne serdi. Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını merkezine alırken, bu mücadelenin ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı da ekrana taşıyacak.

YILDIZ KADRO

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

Gözden KaçmasınHaysiyetin güzelleriHaysiyet'in güzelleriHaberi görüntüle

8 EYLÜL SALI GÜNÜ KANAL D'DE BAŞLIYOR

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Karlıova Ailesinin şık erkekleri

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haysiyet Dizisi#Karlıova Ailesi#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!