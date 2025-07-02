Sinem Ünsal: Kariyerimin dönüm noktasındayım

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SEZONUN reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, Marie Claire dergisinin temmuz sayısı için objektif karşısına geçti. Milos Adası’nda yapılan çekimlerde göz kamaştıran Sinem Ünsal, ‘Uzak Şehir’in hayatına etkisini “Oradaki karakterim ve özel hayatımda kurduğum düzen nedeniyle kendimi büyümüş hissediyorum” şeklinde ifade etti.
“Hem kariyerimde hem özel hayatımda bir dönüm noktasındayım” diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her şey ve hepsi tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Bana güzellikler getirerek ve her gün yeni bir şeyler öğreterek devam edeceğini düşünüyorum. Tüm sürprizlere hazırım.” Başarı algısı hakkında da konuşan Sinem Ünsal “Kişinin kendi potansiyelinin üzerine çıkabilmesi, sınırlarını genişletmesi ve iniş çıkışları kabullenerek, ilerlemeye devam edebilmesi. En iyi halimizi ortaya çıkarmak için gereken ilk şey, kendimizin farkında olmak.”
KISA VADELİ HEDEFLERİM OLUYOR
Sinem Ünsal geleceğe dair büyük planlar yapmadığını, istikrarla, karşısına çıkan her şeyi kabul ederek yola devam etmenin peşinde olduğunu söyledi. Uzun vadeli hedefler yerine, kısa ve gerçekçi adımlarla ilerlemeyi tercih eden ünlü oyuncu “Kısa vadeli hedeflerim oluyor çünkü bu beni daha aktif tutuyor. Tüm planım, huzurlu bir yolculuk” diye konuştu.