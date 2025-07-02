Sinem Ünsal: Kariyerimin dönüm noktasındayım

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SEZONUN reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, Marie Claire dergisinin temmuz sayısı için objektif karşısına geçti. Milos Adası’nda yapılan çekimlerde göz kamaştıran Sinem Ünsal, ‘Uzak Şehir’in hayatına etkisini “Oradaki karakterim ve özel hayatımda kurduğum düzen nedeniyle kendimi büyümüş hissediyorum” şeklinde ifade etti.

“Hem kariyerimde hem özel hayatımda bir dönüm noktasındayım” diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şey ve hepsi tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Bana güzellikler getirerek ve her gün yeni bir şeyler öğreterek devam edeceğini düşünüyorum. Tüm sürprizlere hazırım.” Başarı algısı hakkında da konuşan Sinem Ünsal “Kişinin kendi potansiyelinin üzerine çıkabilmesi, sınırlarını genişletmesi ve iniş çıkışları kabullenerek, ilerlemeye devam edebilmesi. En iyi halimizi ortaya çıkarmak için gereken ilk şey, kendimizin farkında olmak.”

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Güzellikte doğallığa önem verdiğini vurgulayan Sinem Ünsal “Doğal derim kendim için” diyor ve ekliyor: “Sahip olduklarımdan memnunum, dokunup değiştirmek isteğim olmadı hiç. Herkes biricik haliyle güzel.” Yoğun çalışma temposu arasında yeniden şarj olmak için sevdikleriyle vakit geçirdiği dile getiren ünlü oyuncu “Çok küçük bir arkadaş çevrem var. Hem onlarla hem de ailemle şarj oluyorum. İş tempomdan dolayı pek görüşemiyoruz, boşluklarımda sevdiklerimle olmak benim için büyük lüks ve beni tekrar merkezime getiren bir aktivite oluyor” dedi. İşine duyduğu bağlılığını “Sahnede ya da sette olduğum, çalıştığım, oyun içinde olduğum her andan çok keyif alıyorum” sözleriyle ifade eden Sinem Ünsal, “Oyunculuğu başka bir dönemde yaşayacak olsa, bu hangisi olurdu” sorusuna şu yanıtı verdi: “70’ler olabilir. Yeşilçam’ı ve kumpanyalarla tiyatro yapmanın nasıl olduğunu deneyimlemek isterdim.”

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KISA VADELİ HEDEFLERİM OLUYOR

Sinem Ünsal geleceğe dair büyük planlar yapmadığını, istikrarla, karşısına çıkan her şeyi kabul ederek yola devam etmenin peşinde olduğunu söyledi. Uzun vadeli hedefler yerine, kısa ve gerçekçi adımlarla ilerlemeyi tercih eden ünlü oyuncu “Kısa vadeli hedeflerim oluyor çünkü bu beni daha aktif tutuyor. Tüm planım, huzurlu bir yolculuk” diye konuştu.