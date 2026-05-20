Karısıyla sevgilisi onun için birbirine girmişti: Dördüncü evliliğini yasak aşkıyla yaptı!

Üstelik bunun için de yaşadığı yere göre kıyaslarsak epey uzak bir yeri tercih etti.

Bu ünlü kişinin eski karısıyla kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı" olan aşkı da o anlarda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ARİZONA ÇÖLÜNDE EVLENDİLER

Bu kişi, Prenses Diana Spencer'ın erkek kardeşi Kont Charles Spencer. Evlendiği kişi ise Norveçli arkeolog, Cat Jarman…

İkili bundan beş yıl önce Jarman'ın bir TV programı nedeniyle Spencer'ın yaşadığı ünlü Althorp Mülkü'ne gitmesi nedeniyle tanışmıştı.

Sonrasında aralarında bir aşk filizlendi.

Charles Spencer ile Cat Jarman, evlenmek için ABD, Arizon'yı tercih etti.

44 yaşındaki arkeolog Cat Jarman; Arizona Çölü'nde çekilen düğün pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu, 61 yaşındaki Charles Spencer'ın dördüncü evliliği. Daha önce yaptığı üç evliliğinden de altı çocuğu bulunuyor.

İKİ KADIN ONUN YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLMUŞTU

Charles Spencer, son karısı Karen Anne Spencer ile 2011'de evlenmiş geçen yıl da resmen boşanmıştı.

Fakat bu boşanma olaylı oldu. Hatta bir ara Charles'ın şu an evlendiği Cat Jarman ile Karen arasında ucu mahkemeye uzanan bir kapışma bile yaşandı.

Cat Jarman, özel sırlarını kamuoyuna sızdırdığı gerekçesiyle Karen'e dava açtı.

Bu arada Charles Spencer'ın karısı Karen'a ondan boşanmak istediğini bir yazılı mesajla bildirdi ileri sürülenlere göre.

'SENDEN BOŞANIYORUM' DİYE MESAJ ATTI

Karen'ın iddiasına göre Charles, aslında 2022 yılından beri Cat Jarman ile yasak aşk yaşıyordu. Sonunda 19 Mart 2024 günü ona "evliliğimiz bitti" yazdığı bir telefon mesajı gönderdi.

Yine söylentilere göre Karen, aslında kocasının yasak ilişkisini biliyordu. Ama kendisinin itiraf etmesini bekledi ve bunu yüzüne vurmadı. Charles ise böyle bir adım atmadı.

Hatta o dönemde konuşulanlara göre Cat Jarman da kocası Tom Jarman'ı, Charles Spencer ile aldatıyordu. Bu bir çifte yasak aşktı yani.





'KOCAMIN METRESİNE HİZMET EDEMEM'

Bu arada Cat Jarman, sevgilisine yakın olmak için onun yaşadığı malikaneye çok yakın bir ev kiraladı. Bunun üzerine Karen da ona "Bizim evimize misafir gelme. Kocamın metresine hizmet etmek kendime haksızlık olur" mesajını gönderdi.

Sonunda Charles Spencer ile Karen Spencer boşandı. Charles da Cat Jarman ile dördüncü evliliğini yaptı.