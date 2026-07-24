Karısının doğum gününü böyle kutladı: Güzel eşim... Seni sonsuza dek nereye gitmek istersen oraya sırtımda taşıyacağım

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Üstelik bu yeni yaşına kendi söylediğine göre “Dünyanın en mutlu kızı” olarak girdi.

Selena Gomez 34. yaş gününü İtalya tatilinde kutladı. Yıldız isim paylaştığı iki fotoğrafta, arkasında nefis bir İtalya manzarası olan bir balkonda dururken tiramisu tabağına yerleştirilmiş bir doğum günü mumunu üflerken görülüyordu.

Ünlü oyuncu doğum gününü kutlarken bir yandan da kurduğu Rare Impact Fund vakfının 6. yılını kutladı.

Gomez, ruh sağlığını destekleyen çalışmalar yapan vakfını kutlamak için yaptığı paylaşımının açıklamasında "Öncelikle, desteğiniz, nezaketiniz ve tüm doğum günü dilekleriniz için hepinize sonsuz teşekkür etmeliyim. Her gün sizin sayenizde bir şeyler yaratabiliyorum. Beni her zaman dünyanın en mutlu kızı yaptığınız için teşekkür ederim." dedi.

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2024 yılında Gomez, yüzlerce milyon dolar kazandığı kozmetik markası Rare Beauty serisi için tek bir ürün bile yaratmadan önce Rare Impact Fund'ı kurduğunu ve kar amacı gütmeyen kuruluşun dünya çapında gençlerin ruh sağlığı hizmetlerine ve eğitimine erişimi artırmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Selana Gomez'in gururlu kocası Benny Blanco karısının yaptığı paylaşımın yorum bölümünde ona “Seni seviyorum” diye yanıt verdi.

Gomez'in paylaşımı, çiftin hafta başında doğum gününü kutlamak için Bologna'ya seyahat etmesinin ardından geldi.

Eylül 2025'te evlenen çift, Gomez'in doğum günün için İtalya’ya romantik bir tatile gitti.

Çiftin İtalya gezisi, Blanco'nun “uçma korkusu” nedeniyle eşini görmek için (Selena Gomez şu anda Londra'da Only Murders in the Building dizisini çekiyor) “Atlantik'i tekneyle geçtiğini” paylaşmasının ardından geldi.

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Blanco, Sam Cooke'un "Nothing Can Change This Love" şarkısı eşliğinde, kullandığı ulaşım aracıyla ilgili bir TikTok videosuna "Aşk için yaptığımız şeyler" başlığını ekledi.

Benny Blanco, Instagram’da da Selena Gomez'in doğum gününü kutlamak için duygusal bir paylaşım yaparak ona olan sevgisini gösterdi.

Çift, Aralık 2023'te ilişkilerini kamuoyuna duyurduktan sonra Eylül 2025'te evlenmişti.

38 yaşındaki ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco karısı Selena Gomez’i sırtında taşıdığı bir video paylaşarak altına şunları yazdı: "Güzel eşim... Seni sonsuza dek nereye gitmek istersen oraya taşıyacağım... Mutlu doğum günleri aşkım."

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Selena ve Benny, ünlü oyuncunun dizisi Only Murders In The Building'in son sezonunun çekimleri için yurt dışında çalışması nedeniyle bahar ve yaz aylarının büyük bir bölümünü ayrı geçirdiler.

Benny Blanco uçağa binmekten çok korktuğu için, karısının doğum gününe gemiyle giderek yetişti.

Geçen hafta TikTok'ta Selena'ya doğru bir gemide olduğunu açıklayan Benny Blanco gemide kendini filme aldı ve bir videoyu “Uçmaktan korktuğun için karını görmek için Titanik'te Atlantik'i geçiyorsun” notuyla paylaştı.