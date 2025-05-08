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Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

Güncelleme Tarihi:

#Justin Bieber#Hailey Baldwin#MET Gala
Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 10:18

Küçücük yaşında şöhreti bulanlardan Justin Bieber… Ondan sonra da bir anda dünya gençliğinin yıldızı haline geldi... Ama görünüşe göre bu şöhret ve beraberinde gelen servet ona çok da yaramadı. Kendisi gibi çocuk yaşta ünlenen birçok meslektaşıyla aynı kaderi paylaştı.

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Artık 31 yaşına gelen Justin bir süredir sokaklarda darmadağın bir halde görüntüleniyor. Üstelik karısı Hailey Baldwin Bieber ile kısa bir süre önce ilk bebeklerine kavuşmalarına rağmen aralarının çok da iyi olmadığı söyleniyor.

Justin sokaklarda hayranlarını endişelendirir şekilde gezinirken diğer yandan da söylentiler alıp başını gitmişken önceki akşam başka bir gelişme yaşandı...

Gösteri dünyasının yıldızlarını bir araya getiren MET Gala gecesi New York'ta gerçekleşti... O geceye daha önce Justin Bieber ile birlikte katılan Hailey Baldwin Bieber ise bu kez yalnızdı.

Yine iddialı bir şekilde giyinmişti ünlü model ve yine objektiflere uzun uzun poz verdi. Ama yine de o anlarda bile yüzü öyle çok da fazla gülmüyordu.

Zaten onun kırmızı halıya yalnız başına çıkmasından sonra söylentiler yine başladı... Tabii ki bu söylentiler çiftin ayrılacağına dairdi.

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Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

HEMEN KARISININ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Belli ki bunlar Justin Bieber'ın kulağına da gitti... Büyük olasılıkla bu yüzden bu tip söylentileri yalanlamak için hemen sosyal medya sayfasına sığındı Justin Bieber.

Karısı Hailey'in MET Gala gecesinde çekilen dizi dizi pozlarını paylaştı. Onun bu paylaşımına da Charlie Wilson'ın There Goes My Baby adlı şarkısı eşlik etti.

Justin Bieber de paylaşımına "Onlara söyle Charlie Amca" notunu ekledi. Bieber'ın bu paylaşımına karısı Hailey de emojiyle karşılık verdi.

Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

Hailey Baldwin Bieber, MET Gala gecesinde yalnızdı..

Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

Geçmiş yıllarda ünlü çift, bu galaya el ele birlikte katılıyordu.

Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

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HIZINI ALAMADI PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRDÜ
Justin Bieber bu paylaşımın ardından bu kez de karısının gala sonrası düzenlenen partide çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bunlara da "Onu görüyorum, ondan hoşlanıyorum, onu istiyorum" diye yazdı.

Hailey Baldwin Bieber, o gece MET Gala'da yalnız başına sektörden dostlarıyla vakit geçirirken Justin Bieber ise evinin rahatlığında hokey maçı izledi belirtilenlere göre.

Oğulları Jack'in geçen sonbaharda dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra Justin Bieber, sergilediği tuhaf görüntü ve daha da tuhaf tavırlarıyla hayranları arasında endişe konusu oldu.

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Yüzünden düşen bin parçaydı... Karısını yalnız bıraktı, bin pişman oldu... İşte benim bebeğim

TUHAF GÖRÜNTÜSÜ VE DAVRANIŞLARI ENDİŞE YARATTI 
Genç çiftin evliliğinde sorun olduğuna dair söylentiler yayıldı bu süreçte. Bu arada Bieber'ın adı da seks ticareti yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Sean Diddy Combs skandalında da geçti.

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İleri sürülenlere göre bütün bunlar da Bieber'ın ruhsal dünyasında bir çöküşe neden oldu. Hatta karısı Hailey ile ilişkilerini bile olumsuz etkiledi.

Bir kaynak "Justin mental olarak çok zor bir durumda. Onun Diddy ile çok sıkı fıkı bir geçmişi var. Hakkındaki olumsuz iddialar da hazmedilmesi zor türden" diye anlattı.

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Genç çiftin Jack adını verdiği bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

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#Justin Bieber#Hailey Baldwin#MET Gala

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