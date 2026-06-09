Karısını ve çocuklarını memleketine götürüyor… Sıla hasreti son bulacak ama kimse heyecanlanmasın... Ona yine kapılar duvar olacak!

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Prens Harry, Meghan Markle ve çocuklarını birkaç hafta içinde İngiltere'ye götürmeyi umuyor. Ancak bu yolculuk sınırlı bir aile kavuşması sağlayacak.

Harry yıllardır küs olduğu aile üyeleriyle görüşmeyi ve arasını düzeltmeyi umsa da bu yolculuk onun ağabeyi William’la arasını düzeltmesine yetmeyecek.

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Saray kaynakları Prens William’ın hâlâ çok kızgın olduğu hatta kin güttüğü kardeşi Harry’yle görüşmeyeceğini söylüyor.

41 yaşındaki Harry, gelecek yıl Birmingham'da düzenlenecek olan Invictus Oyunları'nı tanıtmak için temmuz ayında İngiltere'ye gelmeye hazırlanıyor ve eşi Meghan ve çocuklarını babası Kral Charles'la görüştürmeyi çok istiyor.

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Ancak, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın nihayet eşi ve çocukları için vergi mükellefleri tarafından finanse edilen silahlı güvenlik konusunda onay vereceği umuduna rağmen, Harry’nin anavatanının hükümetiyle güvenlik mücadelesi hâlâ tam olarak çözülmedi.

Harry kraliyet ailesiyle barışmak istese de geçen hafta sonu kuzeni Peter Phillips'in Harriet Sperling ile olan düğününde hâlâ istenmeyen kişiydi. Harry düğüne davet edilmezken William ve Kate, Kral Charles ile Kraliçe Camilla ve babaları Andrew’nun yarattığı skandala rağmen kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie bile oradaydı.

Harry, karısı Meghan Markle ve çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'i anavatanına geri getirmeyi çok istiyor.

Ailenin sürgün oğlu 10-17 Temmuz 2027 tarihleri ​​arasında yapılması planlanan oyunlar için İngiltere’ye gidecek ve bu önemli etkinlik için "bir yıl kaldı" geri sayım kutlamasına katılacak.

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Birbirleriyle küs kardeşler hakkında “Harry’de William’ın telefon numarası bile yok” söylentileri var. Saray kaynakları bunun “saçmalık” olduğunu iddia etse de William ve Harry birbirlerini Kraliçe II. Elizabeth'in Eylül 2022'deki cenazesinden beri görmedi.

Saray kaynakları William'ın, kardeşi Harry'nin hem kardeşini hem de yengesi Kate Middleton'ı eleştirdiği "Spare" adlı anı kitabına hâlâ çok kızgın olduğunu söylüyor. Meghan Markle ABD’ye yerleştikten sonra saray duvarlarının ardında yaşadığı dönem hakkında açıkça konuşmuş, gözyaşlarına boğulduğunu ve ırkçılığa maruz kaldığını iddia etmişti.

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Bu Meghan Markle’ın kraliçenin cenazesinden bu yana kocasının memleketine ilk dönüşü olacak.

Harry ve Meghan’ın 7 yaşındaki oğlu Archie, Kaliforniya'daki Montecito'da yeni bir hayata başlamak için İngiltere'den ayrıldığında henüz bir bebekti. Kızları 5 yaşındaki Lilibet ise İngiltere'ye sadece bir kez, Haziran 2022'de kraliçenin Platin Jübile kutlamaları için gitmişti.

Her iki çocuk da büyükbabaları Kral Charles'ı neredeyse hiç görmedi. Harry babasını çocuklarıyla görüştürmek için can atıyor. Kral Charles’ın da torun hasretine artık dayanamadığı ve sırf onlara kavuşabilmek için bile oğlunu affetmeye hazır olduğu söyleniyor.

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Harry, 77 yaşındaki babası Charles'ı en son Eylül 2025'te görmüştü. Harry bu görüşmeden sonra BBC'ye verdiği demeçte, “Benimle ailemin bazı üyeleri arasında çok fazla anlaşmazlık oldu” demiş ve şimdi onları “affettiğini” eklemişti.

Charles'ın hastalığına atıfta bulunan Harry “Babamın ne kadar daha ömrü kaldığını bilmiyorum. Ailemle uzlaşmayı çok isterim. Artık kavga etmenin bir anlamı yok, hayat çok kıymetli” sözleriyle yıllardır süren bu kavgayı bitirmeye gönüllü olduğunun altını çizmişti.