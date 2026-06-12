Karısını terk etti, kızları da ondan vazgeçti… Artık yapayalnız… Elindeki parayı gençleşmek için savuruyor

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Böyle ayrılıklarda genelde olduğu gibi taraflardan biri çoktan hayatına kaldığı yerden devam etti ve kendini çabucak toparladı, diğer taraf ise deyim yerindeyse verdiği kararın altında kaldı ve kendine bir türlü gelemedi.

Bahsettiğimiz bu ünlü çift Hollywood’un yıldız ismi Nicole Kidman ve müzik sahnelerinin ünlü şarkıcısı Keith Urban…

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Ayrılığı isteyen tarafın Keith Urban olduğu haber duyulduğu günden beri konuşulsa da bir türlü kendine gelemeyen ve iddialara göre verdiği kararı hâlâ sorgulayan da yine o oldu.

Nicole Kidman velayetlerini aldığı iki kızıyla hayatını mutlu mesut yaşayıp mesleğine dört elle sarılırken bir anda yapayalnız kalan Keith Urban’ın girdiği bunalımdan çıkamadığı fısıltıları bitmek bilmiyor.

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Üstelik söylentilere göre babalarına oldukça kızgın olan kızları Sunday Rose ve Faith Margaret da onunla görüşmüyorlar, aramalarına ve mesajlarına dönüş bile yapmıyorlar.

Ayrılık sürecinde müzik çevresindeki genç kadın müzisyenlerle aşk yaşadığı söylentileri yayılan ancak bunları yalanlayan Keith Urban 58 yaşında bir anda kendi başına kalınca ne yapacağını bilmez hale gelmiş.

Bu tek kişilik yaşantıya alışamayan ünlü şarkıcının kafayı “gençleşmeye” taktığı ve sahip olduğu büyük serveti bu uğurda saçıp savurduğu dedikoduları baş gösterdi.

Bir zamanlar Nicole Kidman’la el ele çıktığı kırmızı halılarda tek başına poz verirken bile ne yapacağını bilmez halde olduğu söylenen Keith Urban’ın nafile bir çabayla fiziksel görünümüne takıntılı hale geldiği, saçlarını boyatmaya başladığı konuşuluyor.

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Kendini lüks spalara kapatan, güzellik salonlarında manikür yaptırmaya başlayan hatta cilt bakımına da başlayan ünlü müzisyenin konser turnesi ve bunun tanıtım çalışmaları için de bir servet harcaması yakınları arasında endişeye yol açmış.

Keith Urban’ın ayrıca Nashville'deki stüdyosu The Tracking Room'a milyonlarca dolar harcadığı ve stüdyoyu restore edip adını The Sound olarak değiştirdiği söyleniyor.

Bu yalnız ve müsrif hali devam ettikçe kendi kendini iyice dibe çekeceği kaygısı yakınlarını harekete geçirmiş ama pişmanlığını içinden atamayan Keith Urban’ın kimseyi dinlemeden burnunun dikine gittiği iddia ediliyor.

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Ünlü şarkıcının bu halinin hayranları da fark etmiş… Keith Urban’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarının altı “Onun için çok üzülüyorum, Nicole'ü özlüyor, rahatsız görünüyor”, “Üzgün ​​ve biraz utanmış görünüyor”, “İlgi odağı her zaman Nicole’du, Ketih tek başına bunu başaramıyor” gibi yorumlarla dolu.