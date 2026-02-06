Karısını terk etti, çocuklarından da oldu… Artık ömrünü iki kızına hasret yaşamaya mahkum…

Haberin Devamı

Biri sinema biri de müzik dünyasının iki büyük yıldızı olduğu için zaten ikisinin de ayrı ayrı kazandığı büyük servetler sayesinde ne Nicole Kidman ne de Keith Urban maddi olarak bir kayıp yaşadı.

Çiftin boşanma davasının en önemli kısmı iki kızlarının velayeti konusunda varılan anlaşmaydı. Nicole Kidman burada ağırlığını koyarak 17 yaşındaki Sunday Rose ve 15 yaşındaki Faith Margaret’ın velayetlerini almayı başardı.

Yaptıkları velayet planına göre Nicole Kidman yılın 306 gününü Keith Urban ise sadece 59 gününü kızlarıyla geçirebilecek.

Ancak gelen haberlere göre Nicole Kidman boşanma davası bittikten sonra bir karar verdi ve yıllardır yaşadığı ABD’yi terk ederek memleketi Avustralya’ya geri dönmeye karar verdi…

Haberin Devamı

Ünlü yıldızın kızlarını yanına alarak Avustralya’ya yerleşmeye hazırlandığı, aldığı bu karar yüzünden de onu terk edip ayrılan eski kocası Keith Urban’ın pişmanlık ateşlerinde yanmaya başladığı iddia edildi.

İki kızını zaten çok az görebilecek olan Keith Urban en azından onlarla aynı şehirde, en azından aynı ülkede yaşamayı umarken şimdi onları görebilmek için kıtalar ve okyanuslar aşmak zorunda kalacak…

Çiftin iki kızı anne ve babaları ayrıldığından beri anneleri Nicole Kidman’la birlikteler ve bu ayrılıkta onun tarında yer aldıkları çok açık. Bu da Keith Urban’ın kızları için çektiği üzüntüye üzüntü katıyor.

Kimi ünlü boşanmalarında eşler velayet anlaşması imzalarken bir taraf diğer taraftan çocuklarını kendisiyle aynı şehirde ya da ülkede kalmaya mecbur tutabiliyor. Bu örnek Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılığında herkes tarafından görülmüştü.

Haberin Devamı

Angelina Jolie Los Angeles’ı ve ABD’yi terk edip bir başka ülkede yaşamak istese de ayrıldığı eşi Brad Pitt’in mahkemeden aldırdığı çocuklarının tümü reşit olana kadar kendisiyle aynı şehirde yaşamaları kararı yüzünden bunu yapamamıştı.

Nicole Kidman’ın ise Keith Urban’ın anlaşmaya böyle bir madde koydurmamasından faydalandığı ve böylece kızlarıyla rahat bir şekilde istediği yere gidebileceği ortaya çıktı.

Bu da zaten karısından ayrılmasını sorgulayan ve bir hata yaptığını düşünerek pişman olduğu söylenen Keith Urban’ın acısına acı katmış oldu.

Haberin Devamı

İkisi de bu konuda bir açıklama yapmadığı için Keith Urban ve Nicole Kidman’ın ayrılığına yol açan sebep hâlâ bir muamma ve ortada sadece kulaktan kulağa yayılan dedikodular var.

Kimileri bu evliliğin aslında ikilinin arasındaki tutku ateşinin yıllar önce sönmesi yüzünden bittiğini iddia ediyor. Keith Urban’ın etrafındaki genç ve güzel müzisyenlere gönül verip karısını aldattığını söyleyenler de var.

Konuyla ilgili ne çarpıcı iddia ise Keith Urban’ın karısı Nicole Kidman’ın rolleri yüzünden artık bu evliliği bitirmek istemesi.

Nicole Kidman son yıllarda yer aldığı projelerde kendinden oldukça genç ve yakışıklı aktörlerle çarpıcı sahnelerde yer alıyordu. Keith Urban’ın bu konuda karısını uyardığı ve bunu istemediğini söylediği ancak Kidman’ın buna aldırmayınca çiftin arasının açıldığı söylentileri aylarca manşetleri süslemişti.