KarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilk gece evlenme teklif etmiÅŸti... YarÄ±m asÄ±rlÄ±k bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n ilk meyvesi 41 oldu... Ne mutlu Ã¼nlÃ¼ oyuncu gibi yaÅŸlanana

Bu genel anlayÄ±ÅŸ tabii.

Ama bunun tam tersi Ã¶rnekler de var. Ä°ÅŸte yÄ±llarÄ±n oyuncusu da onlardan biri...

Daha gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilk gece evlenme teklif ettiÄŸi karÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtireli tam 43 yÄ±l oldu, hatta 44'e gidiyorlar... Onun Ã¶ncesindeki flÃ¶rt dÃ¶nemini de sayarsak tam 51 yÄ±ldÄ±r yani yarÄ±m asÄ±rdÄ±r birlikte Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla karÄ±sÄ±...

TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ilk gece karÄ±sÄ±na evlenme teklif ettiÄŸinde o bunu ciddiye almasa da iÅŸler ciddileÅŸeli Ã§ok uzun zaman oldu baÅŸka bir deyiÅŸle.

YÄ±llar iÃ§inde dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±, torunlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. ÃœnlÃ¼ oyuncu ÅŸimdi de kendisine ilk kez babalÄ±k sevinci yaÅŸatan kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± aile arasÄ±nda kutladÄ±ÄŸÄ± gibi bir de sosyal medyadan da kutladÄ±.





HOLLYWOOD'UN EN MUTLU Ã‡Ä°FTLERÄ°NDEN:Â Â Bu uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Ã§ift Andy Garcia ile karÄ±sÄ± Marivi Lorido Garcia... 1982 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Ã§iftin Ã¼Ã§ kÄ±z bir de erkek evladÄ± var. Bu Ã§ocuklarÄ±ndan da Ã§eÅŸitli yaÅŸlarda torunlarÄ± var.





BÃœYÃœK AÅžKIN Ä°LK MEYVESÄ° 41 YAÅžINA GÄ°RDÄ°

69 yaÅŸÄ±ndaki Andy Garcia ve Marivi Lorido Garcia'nÄ±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Dominik, Ã¶nceki gÃ¼n 41 yaÅŸÄ±na girdi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu da kÄ±zÄ± ve torunuyla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±p ona yeni yaÅŸÄ±nda mutluluklar diledi.

Garcia, hem kendisinin hem de kÄ±zÄ±yla torununun gayet ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bu fotoÄŸrafÄ±n yanÄ±na "Mutlu yÄ±llar benim ilk doÄŸanÄ±m" notunu da yazdÄ±.





TANIÅžMALARI DA EVLENMELERÄ° VE FÄ°LM GÄ°BÄ°Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa tam yarÄ±m asrÄ± el ele geÃ§iren Andy Garcia ile karÄ±sÄ± Marivi Lorido Garcia, Hollywood'da Ã¶rneÄŸine nadir rastlanan bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n de kahramanlarÄ±.

Ã‡iftin tanÄ±ÅŸmasÄ± da evliliÄŸi de kelimenin tam anlamÄ±yla bir sevda masalÄ± gibi. Hele Garcia'nÄ±n sonradan karÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o ilk an hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri herkese nasip olmayacak tÃ¼rden.

Garcia ile Marivi'nin evlilikleri 1982'de baÅŸladÄ± ama tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± bunun da yÄ±llar Ã¶ncesine dayanÄ±yor. KÄ±saca sÃ¶ylersek Ã§ift birbirlerini tam 51 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yor.

Yani orta yaÅŸlÄ± bir insanÄ±n Ã¶mrÃ¼ kadar sÃ¼redir sevgili ve eÅŸ olarak hayatÄ± paylaÅŸÄ±yorlar!





'SANKÄ° YILDIRIM Ã‡ARPMIÅž GÄ°BÄ°YDÄ°... ONU KAÃ‡IRMAK Ä°STEMEDÄ°M'

Andy Garcia; karÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda neler hissettiÄŸini bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±... Sanki yÄ±ldÄ±rÄ±m Ã§arpmasÄ± gibiydi."

ÃœnlÃ¼ oyuncu yine aynÄ± rÃ¶portajda gerisini de ÅŸu sÃ¶zlerle tanÄ±mladÄ±: "BazÄ± insanlar birbirlerini uzun sÃ¼re tanÄ±r. Ã–nce arkadaÅŸlÄ±k ederler ve sonra da bir aÅŸk doÄŸar. Ama bizimki Ã¶yle deÄŸildi. O gece onu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ayaklarÄ±m yerden kesildi. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda onun hayatÄ±mÄ±n kadÄ±nÄ± olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±."

Ã‡iftin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bu kadar da deÄŸil. Andy Garcia, daha Marivi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk gece ona evlenme teklif etti... Tabii ki karÅŸÄ±sÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n bunu Ã§ok da ciddiye almadÄ±.

Hatta Garcia'ya "Eminim bu gece bÃ¼tÃ¼n kÄ±zlara evlenme teklif ettin" dedi. Ama Garcia'ya sorarsanÄ±z bu doÄŸru deÄŸildi.

Yine de evlenmeleri hemen olmadÄ±. GenÃ§ Ã§ift, aÅŸk ateÅŸiyle tam 7 yÄ±l flÃ¶rt etti. Ama Andy Garcia neden Marivi'ye tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gece evlenme teklif ettiÄŸini ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: " BÃ¶yle ÅŸeyler olabilir. Onu elimden kaÃ§Ä±rmak istemedim."





1983 YILINDA YUVALARINI KURDULARÂ

Sonunda Andy Garcia ile Marivi Lorido, 1982 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Bu mutlu evlilikten 41 yaÅŸÄ±na giren Dominik, 37 yaÅŸÄ±nda Daniella 33 yaÅŸÄ±nda Alessandra ve 23 yaÅŸÄ±nda Andres adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Andy ile Marivi bu arada torun sahibi olma mutluluÄŸunu da yaÅŸadÄ±. KÄ±zlarÄ± Daniella'nÄ±n dÃ¼nyaya getirdiÄŸi Violetta sayesinde dede ve babaanne olarak bir kez daha mutluluklarÄ±nÄ± perÃ§inlediler.

Â

DAHA ÃœNLÃœ OLMADAN TANIÅžTILAR

Tam adÄ±yla AndrÃ©s Arturo GarcÃ­a MenÃ©ndez olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu da eÅŸi de KÃ¼ba kÃ¶kenli. Ama tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, aÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ± yer ABD. Garcia'yÄ± oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±nda herkes tanÄ±yor.

EÅŸi Marivi oyuncu olmasa da o da Hollywood'da bilinen bir yapÄ±mcÄ±. Ã‡iftin kendilerine ait bir yapÄ±m ÅŸirketi de bulunuyor.

Miami'deki bir barda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Garcia henÃ¼z bugÃ¼nkÃ¼ gibi Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu deÄŸildi. Ama Marivi genÃ§ yaÅŸÄ±na karÅŸÄ±n kariyerinde saÄŸlam adÄ±mlarla ilerliyordu.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Garcia'nÄ±n ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanmasÄ±nda karÄ±sÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi oldu.