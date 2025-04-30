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Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

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#Jon Bon Jovi#Dorothea Hurley#Bon Jovi
Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:37

Magazin dünyası geçen yıl ünlü şarkıcının yaptığı itiraflarla çalkalanmıştı. Liseden tanıdığı ve aşık olduğu sevgilisiyle mutlu bir yuva kuran, 4 de çocuk büyüten ünlü isim evlilikleri boyunca karısını aldattığını yıllar sonra anlatmıştı.

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O günlerde çoktan ünlenmiş ve konserden konsere koşmaya başlamış olan ünlü şarkıcı 1989’da bir turne sırasında bir anda ortadan kaybolmuş, sonra evli bir adam olarak ortaya çıkmıştı.

Lise aşkı Dorothea Hurley ile Las Vegas’a kaçıp evlenen bu rock yıldızı Jon Bon Jovi’den başkası değildi…

Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

Elvis Presley’le ünlenen Graceland’deki küçük bir kilisede evlenen çift dün 36’ncı yıl dönümlerini kutladı.

Jon Bon Jovi, bu özel günde Instagram’dan paylaşım yaparak eşine sevgi dolu bir mesaj yolladı.

Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

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Paylaşımında hem gençlik günlerinden bir fotoğraf hem de eşine aldığı 36 yıl için 36 kırmızı gülü paylaşan ünlü şarkıcı evlendikleri kilisenin kapısındaki tabelanın da bir fotoğrafını yayınladı…

Üzerinden 36 yıl geçmiş olmasına rağmen kilisenin kapısında “Jon Bon Jovi burada evlendi” yazdığı dikkatlerden kaçmadı.

Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

31 yaşında Stephanie, 30 yaşında Jesse, 22 yaşında Jake ve 21 yaşında Romeo adında dört çocukları olan çift ünlüler dünyasında nadir rastlanan uzun bir birlikteliğe imza attılar.

Ancak Jon Bon Jovi geçen sene herkesi şoke eden bir açıklama yapmış, “Ben bir melek değilim” diyerek evlilikleri boyunca karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti.

Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

Karısına “36 muhteşem yıl için 36 gül… Mutlu yıldönümleri aşkım…” aşkım diye seslendiği yıl dönümü kutlamasını yapan yıldız isim geçen yıl The Independent'a verdiği röportajda evliliği boyunca “bir aziz olmadığını” söylemişti.

Bon Jovi geçmişte yaşadığı ilişkilerden pişmanlık duyduğuna dair konuşmuş “Bunların hepsi rock yıldızlığının harika klişeleri. Bu, bir aziz olduğu konusunda asla yalan söylememek ama ev hayatını berbat edecek kadar da aptal olmamakla ilgili" demişti.

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Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

Hayatıyla ilgili bir belgeselde 100’den fazla kadınla birlikte olduğunu ima eden ünlü rock’çı buna rağmen devam eden uzun evliliği için de “Biz birlikte büyüdük, bu yüzden ayrılmadık, şanslıyız” demişti.

Jon Bon Jovi ve Dorothea Hurley’nin yolları ilk kez 1980 yılında New Jersey'deki Sayreville War Memorial Lisesi'nde öğrenciyken kesişmişti.

Karısını defalarca aldattığını itiraf etmişti… 36’ncı yıla 36 kırmızı gülle kutlama

Ünlü şarkıcı daha önce People'a verdiği demeçte Hurley'i ilk gördüğünde ondan hemen etkilendiğini ve bunun 40 yıldır değişmediğini söylemişti.

Gözden Kaçmasın34 yıldır lise aşkıyla evli olan ünlü şarkıcıdan itiraf geldi: Bir melek değilim… Karım her seferinde beni affetti34 yıldır lise aşkıyla evli olan ünlü şarkıcıdan itiraf geldi: Bir melek değilim… Karım her seferinde beni affettiHaberi görüntüle
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#Jon Bon Jovi#Dorothea Hurley#Bon Jovi

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