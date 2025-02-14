Karısını aldatıp başka bir kadından çocuk yapmıştı… ‘Lütfen beni affet’ diyordu… Aylar sonra yan yana!

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21 yıllık evli, üç çocuk babası ünlü müzisyen bir anda magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

HEM İHANET HEM DE YASAK AŞK ÇOCUĞU!

Foo Fighters grubunun solisti, 56 yaşındaki ünlü şarkıcı Dave Grohl, karısını aldatmış, bununla da kalmamış yaşadığı bu gizli aşktan bir de çocuk sahibi olmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Olay duyulunca bunu inkâr etmeyip hemen bir sosyal medya açıklaması yapan Grohl milyonlarca hayranının önünde eşi Jordyn Blum’dan özür dilemiş, ailesinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyerek kendini affettirmeye kararlı olduğunu anlatmıştı.

Geçen yılın eylül ayında yaşanan bu şoke edici olayın ardından zor günler yaşayan karı koca uzun süredir birlikte görülmemişti.

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6 AY SONRA İLK KEZ YAN YANA GELDİLER

Hatta aldatılan, üstüne bir de kocasının bir başkasından bebeği olduğunu öğrenen Jordyn Blum tek başına fotoğraflandığında parmağında alyansının olmadığı dikkat çekmişti.

Neredeyse 6 aydır yan yana gelmeyen ve ayrılıp ayrılmayacakları merak edilen ünlü çift ilk kez geçtiğimiz gün bir arada görüntülendi.

TARTIŞTIKLARI HER HALLERİNDEN BELLİYDİ

Karı koca arabalarına binmiş bir yerlere gidiyor bir yandan da konuşuyordu.

Ünlü çiftin ara ara konuşmalarının hararetlendiği ve seslerinin yükseldiği her hallerinden belliydi.

Dave Grohl, aldatma skandalı ortaya çıktıktan hemen sonra bir boşanma avukatı tutmuş sonra da kendini affettirme konusunda şansını denemek için avukattan vazgeçmişti.

ÜÇ KIZLARINI MUTLU YUVALARINDA BÜYÜTMÜŞLERDİ

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Çiftin aralarının düzelip düzelmediği henüz belli değil.

Grohl ve 2003 yılında evlendiği eşi Blum'un Violet, Harper ve Ophelia adında üç kızları vardı.

Grohl, 10 Eylül 2024’te sosyal medyada yayınladığı aldatma itirafında doğrudan ailesine seslenirken, hayranlarına evlilik dışı dünyaya gelen bir kız çocuğu daha olduğunu açıklamıştı.

"KARIMI VE ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM, ONLARDAN VAZGEÇMEM"

Ünlü şarkıcı açıklamasında “Kısa bir süre önce evliliğimin dışında doğan yeni bir kız çocuğunun babası oldum. Ona sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini yeniden kazanmak ve beni affetmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum” demişti.