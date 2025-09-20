Karısından sert uyarı geldi: O kadını derhal aklından çıkar!

Haberin Devamı

Çünkü insan bazen bambaşka umutlarla adım attığı yeni hayatında belki de beklemediği zorluklarla karşılaşabilir...

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin asi çocuğu Prens Harry gibi!

Artık herkesin bildiği gibi Meghan Markle ile evlendikten iki yıl sonra 2020'de, ailesini de alıp tasını tarağını toplayıp ABD'ye gitti Harry.

Bu beş yıl içinde de düzeltilmesi zor gibi görünen adımlar atıp ailesiyle arasını iyice açtı.

Karısı Meghan, çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de yeni bir yaşam kurdu kurmasına ama görünüşe göre Harry çok da mutlu değil yeni hayatından.

'O KADINLA BÜTÜN BAĞLANTINI HEMEN KES'

Gün geçtikçe de ailesinden giderek uzaklaşıyor, bağları kopuyor. Ağabeyi William onunla konuşmak bir yana görmeyi bile istemiyor. Babası Charles da sınırlı bir zamanda Harry ile görüşmeyi kabul ediyor.

Sonuç olarak Harry, alıştığı ortamın çok uzağında bambaşka bir ülkede tutunmaya çalışıyor. Ama elbette aklının bir köşesinde hep İngiltere ve ailesi var.

ABD'den gelen son iddia da bununla ilgili...

İleri sürülenlere göre Harry'ye karısı Meghan Markle'dan çok sert bir ültimatom geldi: "O kadını derhal aklından çıkar ve bütün bağlarını kes!"

AİLEDEKİ TEK DOSTU

Bu kadın ise öyle ilk anda sanıldığı gibi Harry'nin eski sevgililerinden biri değil...

Geçmişte "hiç sahip olmadığım kız kardeşim gibi görüyorum" dediği Galler Prensesi Kate Middleton.

Epeydir konuşulduğu gibi Harry, 2020'den bu yana ailesinden iyice uzaklaştı. Yine Kensington'dan sızan haberlere göre Kate Middleton ise kocasıyla kardeşini barıştırmak için elinden geleni yapıyor.

Hatta geçen yaz ailece gittikleri tatilde William ile konuşup anlaşması için Harry'ye davet ettiği onun da bu daveti kabul ettiği bile konuşuldu.

Fakat yine o buluşmada William'ın kardeşiyle barışmaya yanaşmadığı bunun da Kate'i ağlattığı da söylendi.

İddialara bakılırsa Harry'nin ailesiyle yeniden yakınlaşmasından en çok korkan kişi de karısı Meghan. Çünkü ailesinin Harry'nin aklını çelip kendisinden uzaklaştıracağını düşünüyor Markle.

Bunun için de kocasını ailesinden iyice koparmaya çalışıyor.

Harry'nin arkadaşlarının sızdırdığı haberlere göre Meghan'ı en çok rahatsız eden de Kate Middleton'un iki kardeşi barıştırma çabaları.

Bu yüzden de Harry'ye Kate ile bağlantısını tamamen kesmesi konusunda ültimatom verdi.

Sussex çiftine yakın bir kaynak, "Meghan talebini yumuşatmadı; Kate'in denklemden tamamen çıkmasını istiyor" dedi.

"Harry'nin bu bağa duyduğu özlemi bir tehlike olarak görüyor ve bağları tamamen kesmesi konusunda ısrarcı" diye de ekledi.

AMA MAYISTAN BU YANA HİÇ HABER ALAMADI

Söylenenlere göre Harry, geçen mayıs ayında İngiltere'ye gidip döndüğünden bu yana Kate'ten tek bir mesaj bile almadı, iletişim kurmadı.

Bu durum da onu üzüyor. Çünkü öyle ya da böyle ailesiyle en iyi ve tek güvenilir bağlantısı Kate.

Ama bu bağlantının kurulmasını istemeyen kişi de Harry'nin karısı Meghan'ın ta kendisi..

Kaynaklara göre Kate, Meghan'ın kaçmaya ve kocasını da kaçırmaya çalıştığı kraliyet hayatının bir simgesi. Bu yüzden de Harry'nin onu da hayatından ve aklından tamamen çıkarmasını istiyor.