Karısından kısa boylu olduğunu gizlemek için özel ayakkabı giyerdi: Kumsalda gerçeği saklayamadı!

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Yani biri tanınmış bir siyasetçi diğeri de bir dönemin ünlü modeli olan bu ünlü çiftin magazin manşetlerine çıkmasına en çok neden olan konuya.

Nedense aralarındaki yaş farkından bile daha çok konuşulan boy farkına!

Bu ilginç konuyla gündemde olan çift Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Niçolas Sarkozy ile bir dönemin ünlü modeli olan karısı Carla Bruni.

58 yaşındaki İtalyan model Bruni ile 71 yaşındaki Nicolas Sarkozy, 2008 yılından bu yana evliler. Sarkozy görevdeyken de birlikte katıldıkları tüm etkinliklerde hep en çok dikkat çeken çift oldular.

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Bunda Bruni'nin eski bir model olmasının ve güzelliğini hala korumasının büyük etkisi var elbette. Ama başka bir ayrıntı ise Bruni ile Sarkozy arasındaki boy farkı oldu hep.

Aslında yaşları arasında da epey bir fark var ama bu konu nedense hiç boy farkı kadar gündeme gelmedi.

Bu arada hemen belirtelim Carla Bruni 1 metre 76 santimetre boyunda. Nicolas Sarkozy'nin boyu ise 1 metre 65 santim.



Kimi zaman Carla Bruni'nin topuklu ayakkabı giydiğini düşünürsek Sarkozy'nın karısından ne kadar kısa göründüğü de ortaya çıkar zaten.

Tam da bu yüzden Sarkozy bir ara karısından çok da kısa görünmemek için tabanları ve topukları özel olarak yükseltilmiş ayakkabılar giyiyordu.

Bu yüzden de magazin basınına sık sık konu oluyordu.





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Sarkozy, cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra çift daha sakin bir hayat sürmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de çıktıkları Korsika tatilinde görüntülendiler.

Eski model Carla Bruni, mavi renkli mayosuyla yıllara hala meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

Sarkozy ise ona siyah mayosuyla eşlik etti. Çift, el ele tutuşup kumların üzerinde yürüyerek denize girdi.



İşte bu denize yürüyüş sırasında da ayağında topuklu ayakkabı olmamasına hatta yalın ayak olmasına rağmen Bruni'nin kocasından ne kadar uzun boylu olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Carla Bruni ile Nicolas Sarkozy, denize girip serinledikten sonra şezlonglarına uzanıp dinlendi. Sarkozy çevreyi izlerken Bruni de cep telefonuyla ilgilendi.

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