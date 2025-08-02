Karısından boşanmadan genç sevgilisiyle nişanlanıp bir de çocuk yapmıştı...Olaylı aşktan doğan bebek beş aylık oldu!

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İşte son bir yıldır tam da böyle bir ünlü kişi gündemin merkezine oturmuş durumda. Üstelik onunki öyle basit bir evlilik, ayrılık ya da aşk üçgeni hikayesi değil.
Bu ünlü iş insanı, yıllardır süren evliliğini bitirmek istiyor ama bu amacına bir türlü ulaşamıyor. Çünkü karısı onunla resmen boşanmamak için bin dereden su getiriyor.
Öte yandan bu ünlü ve çok büyük bir servete sahip iş insanının bir de yarı yaşında bir nişanlısı var.
Daha da ötesinde yasa dışı aşk kahramanı bu çiftten bir de bebek haberi geldi bu yılın ikinci ayında...
OLAYLI ÇİFT BEBEKLERİNİ KAMUOYUNA TANITTI
Ünlü iş insanı, karısından resmen boşanmadan aşk yaşamaya başladığı hatta nişanlandığı genç sevgilisinden bir kız çocuk sahibi oldu.
Yakın bir geçmişte de minik kızıyla objektif karşısına geçti ve annesinin sosyal medya takipçileriyle tanıştı.
Üstelik o bebek artık büyüdü, beş aylık oldu ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla da tanıştı.
ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen John Paulson, karısından boşanmadan nişanlandığı Alina'dan bir bebek sahibi oldu.
Paulson'ın annesinin anısına Jacqueline adı verilen minik bebek annesinin sosyal medya sayfasından kamuoyuyla da tanıştı. Küçük kızın annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.
69 yaşındaki John Paulson ile 36 yaşındaki Alina de Almeida, 2023 yılının nisan ayında nişanlandı.
Bu arada John Paulson'ın karısı Jenny ise Alina'nın kocasının servetine konmak için hamile kaldığını ileri sürüyordu.
Fakat eğer çift gerçekten evlenmeyi planlıyorsa önlerinde büyük bir sorun var. Paulson'ın karısı Jenny bir türlü kocasından boşanmaya yanaşmıyor.
Alina de Almeida'nın, kocasının 5.1 milyar dolarlık servetine el koymak için ondan hamile kaldığını ileri sürdü.
Açılan davanın belgelerine göre Jenny Paulson'ın avukatı, Alina de Almeida'nın hamile kalarak ünlü iş insanının büyük servetine erişim hakkı kazandığını ileri sürdü.
Üstelik bu şekilde John Paulson'ın eşi Jenny ile evliliğinden dünyaya gelen iki genç kızını da yeni doğacak bebekle karşı karşıya getirdiğini savundu.
Onun iddiasına göre ünlü iş insanı bilinenden daha fazla bir servetin sahibi. Hamilelik duyuluncaya kadar Jenny, alacağı tazminatı yükseltmek için bu gizli servetin peşine düşmüştü.
Fakat şimdi John Paulson'ın genç sevgilisinden doğacak bebek de bu işin içine karıştı.
Bir kaynak "Paulson boşanma davası sırasında evlilik dışı bir bebeğe sahip olmanın kız arkadaşına maddi fayda sağlayabileceğini düşünmemiş olabilir mi?" diye sordu.
KOCASINDAN BOŞANACAĞINI BASINDAN ÖĞRENDİ: Toplamda 4, 7 milyar dolarlık bir servete sahip olan John Paulson, üç yıl önce karısı Jenny'yi, şu anda nişanlısı olan Alina uğruna terk etti. İşin ilginç yanı Jenny, kocasının kendisine boşanma davası açtığını magazin basınından öğrendi. 2021 yılında, Paulson'ın eşine boşanma davası açtığı sırada bunun Jenny açısından son derece aşağılayıcı olduğu konuşulmuştu.
Görünüşe göre de John Paulson'ın işi hiç kolay değil. Çünkü, onların üç yıldır bitmeyen bu davası daha şimdiden bütün zamanların en pahalı boşanma davası olarak tarihe geçti bile...
Eski çift, şimdi hem milyon dolarlar hem de bu değerdeki mülklerin paylaşımı konusunda büyük bir hukuksal savaşa girişmiş durumda.